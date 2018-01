Șoc în fotbalul românesc. Un celebru arbitru, în comă de ziua sa

Fostul mare arbitru Ioan Danciu a trecut prin clipe de groază zilele trecute. A stat în comă de ziua sa.

"Astazi 9 ianuarie 2018, la ora pranzului, am fost externat din Spitalul de Urgenta al municipiului Petrosani, intr-o stare ameliorata, dupa aproape 5 zile de spitalizare. As vrea sa multumesc Bunului Dumnezeu, sotiei mele Margareta si celor trei baieti de la SMURD Baru, unde eu ma aflam in momentul cand in noaptea din 4 spre 5 ianuarie, am intrat in coma hipoglicemica. Cei trei baieti de la SMURD Baru, adevarati profesionisti, intr-un timp record, impreuna cu sotia Margareta, m-au transportat cei 23 de km pana la Sectia de Interne a Spitalului de Urgenta Petrosani.Aici, doctor Liliana Bolog, cu intreg colectivul pe care-l conduce, a facut tot ce i-a stat in putinta, pt a fii salvat. Nu in ultimul rand, le multumesc tuturor prietenilor de pe facebook, cat si celor care m-au vizitat la spital, si in toata aceasta perioada, m-au incurajat si au fost aproape de mine, creandu-mi un tonus bun. Cu toate ca, am prins in aceasta perioada de spitalizare si ziua mea de nastere, 5 ianuarie, precum si ziua de 7 ianuarie, ziua numelui, consider ca a fost o incercare de la Bunul Dumnezeu, intrucat, am vazut moartea cu ochii, si acum sunt din nou in mijlocul familiei mele dragi, care m-au sustinut cu tot ce au putut sa faca pt mine", a scris Ioan Danciu pe Facebook.