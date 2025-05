Ianis Hagi pleacă de la Glasgow Rangers, după 5 ani petrecuţi la vicecampioana Scoţiei

În prezent, mijlocaşul român este accidentat. Foto: Agerpres

Internaţionalul român, Ianis Hagi, se va despărţi de echipa de fotbal Glasgow Rangers, luna viitoare, când îi va expira contractul, a anunţat vicecampioana Scoţiei pe site-ul său oficial.

Ianis Hagi a venit la Rangers sub formă de împrumut în ianuarie 2020, ulterior fiind semnat un contract permanent.



"În 130 de apariţii pentru club, Hagi a trăit momente extraordinare, de la dubla sa contra echipei portugheze Braga în Europa League, până la golurile şi assist-urile din sezonul 2020-21, încheiat cu câştigarea titlului de către Rangers, sau la golul marcat în Old Firm (derby-ul cu Celtic) din acest an, câştigat cu 3-0, pe 2 ianuarie", au scris cei de la Rangers.

După mai multe discuţii, atât clubul cât şi Ianis au decis să se despartă şi au fost de acord să pună capăt colaborării, după ani plini de realizări şi momente dificile, în care Ianis a fost condus de aceeaşi ambiţie şi angajament faţă de echipă.

De la club vor mai pleca şi Leon Balogun şi Tom Lawrence, ale căror contracte expiră, dar şi Vaclav Cerny, Neraysho Kasanwirjo şi Rafael Fernandes, care vor reveni la cluburile de la care au fost împrumutaţi.