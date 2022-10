România a cucerit aurul, argintul și bronzul la Campionatul Mondial de Skandenberg

Campionii români, originari din oraşul braşovean Codlea, au urcat pe podiumului din Franţa la cea mai importantă competiție a acestui sport. Echipa a adus acasă nouă medalii. Doi dintre sportivi sunt campioni mondiali, chiar dacă au sub 18 ani.

Sursa foto: Skandenbergul românesc/Facebook

Echipa formată de cei 10 sportivi din Codlea a obținut trei medalii de aur, trei de argint şi alte trei din bronz la "IFA World Armwrestling Championship 2022".

Dan Vlad, Președintele Federației Române "Arm Power" s-a afiliat Federației Internaționale de Skandenberg (IFA), astfel că și românii pot acum participa la nivel mondial în cadrul acestui sport.

Onoarea de a înmâna medaliile sportivilor care au urcat pe podium i-a revenit președintelui Federației Române, Dan Vlad.

"Am avut patru adversari din patru ţări diferite. A fost un pic mai greu cu uniim dar am reuşit şi mă simt foarte fericit că am luat. Am reuşit să fiu locul unu din lume", spune Boroianu Darius, tânărul care a luat două medalii de aur.

"Este destul de greu, pentru că nu contează neparat masa musculara pe care o ai cât contează articulațiile şi trebuie să fii serios cu antrenamente, sa te ţii de treabă", a adăugat Nedeluț Darius, un alt tânăr medaliat cu aur.

O supriză frumoasă a venit şi de la fete, care au devenit vicecampioane mondiale.

După acest succes, Federația Română "Arm Power", afiliată Federației Internaționale de Skandenberg, intenționează să organizeze campionatul mondial, la Brașov.

Sportivii au fost susţinuţi şi de comunitatea locală.

"Este normal ca orice administraţie să îşi ajute sportivii să ajungă acolo unde nu au făcut decât să ne facă mândri că suntem codleni. Au adus rezulate excepționale", a declarat Mihai Cîmpeanu, primarul municipiului Codlea.

Sportvii şi anternorii promit că nu se vor opri aici cu performanţele.

După rezultatele bune obținute la europene, Clubul Sportiv Powergym Codlea se pregătește pentru Campionatul Mondial de Skandenberg, eveniment care se va desfășura anul acesta la Constanța. Cu mari șanse la podium, Powergym pregătește 10 sportivi cu brațe de fier. Instructorul Dan Vlad este convins că sportivii vor face o figură frumoasă, potrivit info1tv.ro