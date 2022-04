Simona Halep are un nou antrenor: Patrick Mouratoglou, fostul tehnicial al Serenei Wiliams

Vestea a venit chiar de la francezul cu origini grecești care a antrenat-o pe Serena Wiliams în ultimii zece ani: ”astăzi încep un nou capitol în cariera mea de antrenor. Am devenit noul antrenor al Simonei Halep, în regim full time. În ultimele opt luni, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit antrenoratul. E pasiunea vieții mele și încă simt că mai am multe de oferit”.

”Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells, pentru câteva sesiuni de antrenamente. Am asistat la câteva antrenamente de-ale sale, am urmărit-o pregătindu-se. La sfârșitul săptămânii, m-a întrebat dacă sunt dispus să o antrenez. Am cel mai mare respect pentru ea, dar nu a încăput în discuție, la acea vreme”, a scris el pe Twitter.

”Câteva săptămâni mai târziu, am avut o altă discuție cu Serena, iar ușa mi s-a deschis. Cel puțin pe termen scurt, voi putea lucra cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ce urmează, curând”, a adăugat.

Simona Halep a confirmat vestea, tot pe Twitter: ”sunt încântată să încep acest nou capitol. Hai să ne punem pe treabă, Patrick Mouratoglou!”

Campioana noastră a încheiat colaborarea cu Darren Cahil în septembrie 2021. A încercat apoi o colaborare alături de cuplul Daniel Dobre - Adrian Marcu, dar nu a mers cum și-a dorit și a renuntat la cei doi tehnicieni după Australian Open.

Patrick Mouratoglou este unul dintre cei mai importanți antrenori aflați în activitate. Acesta are propria academie de tenis, lângă Paris, înființată încă din 1996.

De-a lungul timpului, francezul a colaborat cu nume mari din sportul alb, precum Grigor Dimitrov, Anastasia Pavlyuchenkova sau Yanina Wickmayer. A început colaborarea full time cu Serena Williams în anul 2012, dar americanca nu a mai participat la niciun turneu din iunie 2021. Aceasta i-a dat undă verde tehnicianului său pentru a lucra cu Simona Halep.