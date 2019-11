Povestea celui care a descoperit-o pe Bianca Andreescu. Şi-a vândut casa și locuiește într-o rulotă pentru a le asigura copiilor lui un viitor în tenis

Foto: Bianca Andreescu/Facebook

Primul antrenor al Biancăi Andreescu, jucătoarea canadiană de origine română, a oferit un interviu pentru „Gazeta Sporturilor”, în care a vorbit despre sacrificiile făcute pentru a-şi ţine copiii la tenis.

Gabriel Hristache povestește că şi-a vândut casa pentru a le asigura copiilor săi un viitor în tenis, iar acum locuieşte într-o rulotă şi crede că, fără 300.000 de dolari, nu se poate face performanţă în sportul „alb”.

„Mă chinui cu fi-miu să-l țin «în viață» în tenis. E campion național. Nu vreau să aibă nimeni discuțiile noastre, îi spun că nu mai am bani să-l țin în tenis, iar el îmi replică: «Tati, dar eu sunt bun, ai încredere în mine!».

Radu a început să câștige turnee, am văzut că e bun, de aceea am continuat. Am pus pe hârtie: trei case am investit în tenis. Până aduci un sportiv la performanță, cheltui peste 300.000 de dolari, ca să ajungi apoi să câștigi banii ăia mulți, când ajungi în top. Eu am cheltuit trei case cu ai mei!”, a spus Gabriel Hristache.

Despre Bianca Andreescu, Gabriel Hristache are doar cuvinte de laudă. Deși nu mai țin legătura, el este convins că sportiva va ajunge cea mai bună jucătoare de tenis din lume:

„Clar, cât de curând posibil. Doi ani i-am dat. Mai are nevoie doar de maturitate. (...) Eu vă zic o chestie: din 10 meciuri directe între Halep şi Andreescu, punându-l şi pe ăsta la socoteală, scorul va fi 7-3 pentru Bianca. O spun clar. Acum, şi-au luat pulsul. Dacă e să le comparăm în toate planurile, de la calităţi la mental, la psihic, Bianca e peste!”, povesteşte antrenorul.

