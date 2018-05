Roland Garros 2018. Irina Begu, calificare dramatică în turul doi

Jucătoarea română de tenis Irina Begu s-a calificat dramatic în runda a doua a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului, după ce a întrecut-o pe Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia), cu 6-4, 5-7, 9-7.



Begu (27 ani, 41 WTA) a reuşit să încline balanţa după trei ore şi 19 minute de joc.



În primul set, Irina s-a desprins la 3-1, a fost egalată (3-3), dar imediat a reuşit un nou break şi a încheiat setul cu 6-4. În actul secund, condusă cu 3-1, Begu a restabilit egalitatea, 3-3, dar şi-a pierdut serviciul la zero, şi setul, la 5-6. În decisiv, Schmiedlova a condus cu 2-0, 3-1 şi 5-2, dar Begu a reuşit să recupereze şi a egalat, 5-5, iar apoi a trecut în avantaj, 6-5, dar nu a putut încheia meciul pe serviciul său. După ce a ratat două mingi de break la 6-6, a reuşit să câştige contra serviciului şi a fructificat a patra minge de meci (9-7).



Begu a avut 4 aşi, a comis 5 duble greşeli, a avut nu mai puţin de 44 de winners, dar a comis şi 50 de erori neforţate. Schmiedlova, câştigătoare a turneului de la Bucureşti în 2015, a făcut 4 duble greşeli, a adunat 24 de mingi direct câştigătoare şi a comis 29 de erori neprovocate.



De remarcat că Irina a avut în final doar un singur punct în plus faţă de adversara sa (113-112).



Schmiedlova (23 ani, 78 WTA) are acum 3-2 în meciurile directe, prima victorie a Irinei venind în 2014, în primul tur la Bogota, cu 6-3, 6-1. Schmiedlova a câştigat în 2013 la Nanjing, în optimi, cu 6-0, 6-0, în 2015 în semifinale la Rio, cu 6-3, 4-6, 6-2, şi în 2015 în turul al doilea la Cincinnati, cu 6-1, 6-3.



Begu şi-a asigurat un cec de 79.000 de euro şi 70 de puncte WTA, iar în turul secund o va înfrunta pe chinezoaica Shuai Zhang, cap de serie numărul 27, care a trecut cu 6-0, 7-5 de Kristina Kucova (Slovacia).



Irina Begu a câştigat singura confruntare cu Zhang (29 ani, 27 WTA), în 2014, în primul tur la Madrid, cu 6-4, 7-5.



Begu este a treia româncă ajunsă în turul al doilea la Roland Garros anul acesta, după Mihaela Buzărnescu şi Alexandra Dulgheru. Sorana Cîrstea a fost învinsă marţi în primul tur de australianca Daria Gavrilova, 4-6, 7-6 (4), 6-3. Tot marţi sunt programate să joace în primul tur Simona Halep, principala favorită, cu americanca Alison Riske, şi Ana Bogdan, contra cehoaicei Marketa Vondrousova.