Își plimba cățelul pe stradă, iar la un moment dat patrupedului i-a venit o idee ieșită din comun. Ce surpriză i-a făcut stăpânei în fața tuturor trecătorilor (VIDEO)

Un câine, care se plimba cu stăpâna lui pe stradă, s-a gândit că după atâta drum parcurs ar avea nevoie de un moment de răsfăț.

Așa că patrupedul s-a întins pe spate, refuzând să-și mai urmeze stăpâna și așteptând să fie scărpinat.

Momentul a fost filmat de trecătorii impresionați care s-au oprit să privească.

”Am întâlnit acest câine ieri. Efectiv nu voia să își mai continuie plimbarea”, a scris Steph Haberman pe Twitter, cea care a filmat totul.

Not EVERYTHING is bad.



Like this dog I met yesterday who did NOT want to walk anymore.



She is good! pic.twitter.com/ULPj6LKpvK