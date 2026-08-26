Ucraina prezintă primul "portavion" pentru drone din lume. Ar putea lansa până la 40 de aparate într-o singură salvă

Spațiul disponibil pe puntea unei MV11 ar putea fi suficient pentru lansarea rapidă a 20-40 de aparate într-o singură salvă. Colaj foto: uforce.com

O companie ucraineană producătoare de drone navale a prezentat luni primul portavion pentru drone conceput special în acest scop din lume, confirmând informațiile apărute în ultimele luni potrivit cărora armata ucraineană a dezvoltat un sistem capabil să lanseze drone de atac aeriene de pe ambarcațiuni mari, controlate de la distanță, potrivit kyivpost.com.

Drona navală Magura MV11, lungă de 7 metri, a fost prezentată și identificată public în timpul paradei de Ziua Independenței Ucrainei, într-o defilare pe fluviul Nipru, a relatat platforma de informații militare Oboronki.

Producătorul ucrainean de drone navale UFORCE produce ambarcațiuni din gama Magura din 2023. Dronele maritime, care seamănă cu ambarcațiunile cu motor, au fost folosite în cea mai mare parte de forțele speciale navale ucrainene pentru atacuri kamikaze împotriva navelor rusești și a infrastructurii de la țărm și, mai rar, ca platforme pentru misiuni speciale.

MV11 este, potrivit relatării Oboronki, prima dronă navală ucraineană identificată public, proiectată de la zero pentru a transporta și lansa alte sisteme fără pilot de la bord, „permițând dronei să acționeze ca o bază navală mobilă”, asemenea unui portavion controlat de la distanță și unui hangar pentru drone.

Nava poate opera autonom timp de până la șapte zile

Sarcina utilă a navei, în configurația de navă-mamă/platformă de transport, este de 2.200 de kilograme. Potrivit dezvoltatorilor, MV11 poate opera autonom timp de până la șapte zile. Articolul precizează că drona a fost dezvoltată în comun de proiectanții UFORCE și un birou de cercetare și dezvoltare din Portugalia, cu finanțare din partea unor state aliate Ucrainei, al căror nume nu a fost dezvăluit.

Fotografiile și videoclipurile au arătat puntea navei, care are o suprafață plată împărțită în secțiuni de transport de-a lungul corpului navei, cu uși care protejează compartimentele de transport de apă și de stropii proveniți de la mare. Imaginile difuzate de principalele platforme de știri ucrainene au prezentat compartimentele închise.

Un videoclip publicat de UFORCE în martie 2026 a demonstrat lansarea de către o Magura a unui vehicul aerian fără pilot (UAV) interceptor, care a ieșit dintr-un container montat pe puntea unei ambarcațiuni robotizate de tip Magura. Platformele de informații militare ucrainene au sugerat că dronele transportate într-un compartiment de lansare ar trebui fixate mecanic într-un suport sau într-un rastel, pentru a fi protejate de manevrele uneori bruște efectuate pe mare de operatorii Magura.

Având în vedere dimensiunile obișnuite ale unei drone FPV ucrainene echipate cu o muniție convențională suficientă pentru a distruge un vehicul blindat, spațiul disponibil pe puntea unei MV11 ar putea fi suficient pentru lansarea rapidă a 20-40 de aparate într-o singură salvă și a până la trei serii de drone, dacă dronele FPV ar fi depozitate în straturi, asemenea unor produse într-un buncăr, au constatat cercetătorii Kyiv Post. Capacitatea reală a MV11 de a transporta aeronave nu a fost făcută publică.

Potrivit UFORCE, în afară de configurația de portavion, MV11 poate fi utilizată și pentru recunoaștere și supraveghere, ca platformă de sprijin pentru operațiuni amfibii și ca navă de aprovizionare cu combustibil și echipamente utilizate de dronele sale navale. Potrivit dezvoltatorilor, drona poate îndeplini aceste misiuni 24 de ore din 24, șapte zile din șapte și în toate condițiile meteorologice.

Armata rusă a întâmpinat uneori dificultăți în încercarea de a limita amenințarea tot mai mare reprezentată de dronele navale ucrainene, folosind de la avioane de luptă moderne și elicoptere de atac până la nave și mitraliere amplasate pe țărm pentru a intercepta atacurile ambarcațiunilor robotizate ucrainene. În mai 2025, forțele ucrainene pentru operațiuni speciale au folosit pentru prima dată drone Magura echipate cu rachete antiaeriene. Surse oficiale ruse au afirmat că tactica a fost ineficientă. Surse ucrainene au susținut că cel puțin trei elicoptere au fost doborâte înainte ca forțele aeriene ruse să învețe să păstreze o distanță sigură față de dronele navale ucrainene.

Succese navale înregistrate de dronele kamikaze

Prezentate pentru prima dată public în iulie 2023, dronele maritime din seria Magura, utilizate în regim kamikaze, au înregistrat în mod repetat succese navale și au devenit o armă importantă în campania tot mai eficientă a Kievului de a avaria sau distruge nave de război ale Flotei ruse din Marea Neagră.

Probabil cel mai spectaculos atac a avut loc la 1 februarie 2024, când șase drone Magura au copleșit apărarea navei și au scufundat corveta de tip Tarantul-II Ivanovets, în apropierea țărmului peninsulei Crimeea, controlată de Rusia. Potrivit informațiilor disponibile, 40 de membri ai echipajului și-au pierdut viața. Într-un atac nocturn din 14 februarie 2024, dronele au lovit de mai multe ori și au scufundat nava de asalt grea Tsezar Kunikov, de 4.000 de tone, în largul stațiunii Alupa din Crimeea.

Printre operațiunile recente de amploare în care ambarcațiunile Magura au fost folosite ca platforme de lansare pentru drone FPV se numără un atac desfășurat la începutul lunii august 2026. Drone FPV lansate de pe ambarcațiuni Magura care operau în largul coastelor Crimeei au lovit două sisteme rusești de rachete interceptoare S-400 Triumf și un radar de apărare antiaeriană care proteja coasta sudică a peninsulei.

O declarație a serviciului ucrainean de informații militare (HUR) a estimat valoarea echipamentelor rusești pierdute la peste 50 de milioane de dolari.