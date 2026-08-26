Guvernul de la Londra redactează un „manual de război” pentru pregătirea populației britanice, după ultimele amenințări ale Rusiei

2 minute de citit Publicat la 23:54 26 Aug 2026 Modificat la 23:54 26 Aug 2026

Imagine de arhivă (2025) din timpul unui exercițiu de apărare civilă din UK. Foto: Profimedia Images

Guvernul britanic își intensifică eforturile pentru redactarea unui „plan de apărare internă” și pune la punct o campanie de informare a publicului în ceea ce privește pregătirea populației în situații de urgență, după recentele amenințări făcute de Rusia și un atac cibernetic, presupus iranian, asupra unei facilități energetice britanice, informează Financial Times (FT).

Astfel, autoritățile de la Londra au accelerat eforturile pentru finalizarea redactării unui „manual de război”, destinat apărării națiunii împotriva amenințărilor externe.

Suplimentar, va fi lansată o campanie pe rețelele sociale cu sfaturi despre ce trebuie făcut în cazul fenomenelor meteo extreme.

Ideea redactării „manualului de război” a venit după ce fostul premier britanic, Keir Starmer, a avertizat, în iunie, că Rusia ar putea ataca NATO „până în 2030”.

„Nu este o exagerare să spunem că trăim în cea mai periculoasă şi incertă perioadă a vieţii noastre", a subliniat Keir Starmer, cu acea ocazie.

Oficiali guvernamentali britanici ai precizat pentru FT că guvernul pune la punct o campanie prin care cetățenii să fie pregătiți pentru a ști cum să facă față fenomenelor meteo extreme sau crizelor și situațiilor provocate de atacuri cibernetice.

Britanicii sunt sfătuiți să se asigure că au provizii de urgență, precum conserve și apă îmbuteliată.

Kremlinul a amenințat marți cu atacarea fabricilor britanice de drone, spunând că ar putea urma un „răspuns semi-militar” din partea unor „surse necunoscute”, după ce prim-ministrul britanic, Andy Burnham, a anunțat că va înmâna Ucrainei fișele tehnice pentru construcția de rachete Storm Shadow.

Andrei Fedorov, consilier al Kremlinului, a făcut amenințarea la BBC Newsnight după ce Burnham a spus că intenționează să călătorească luna viitoare în Statele Unite împreună cu lideri europeni pentru a încerca să-l convingă pe președintele american, Donald Trump, să răspundă nevoilor de apărare ale Ucrainei.

De asemenea, o centrală electrică de mici dimensiuni din Marea Britanie a fost oprită în urma unui atac cibernetic, relatează presa britanică. Atacul, care a avut loc luna trecută, ar fi fost comis de hackeri afiliați regimului iranian.

Guvernul britanic spune că incidentul nu a pus în niciun moment în pericol sistemul energetic al țării. Totuși, Departamentul pentru Securitate Energetică și Net Zero a contactat companiile din domeniu pentru a le avertiza asupra riscului unor atacuri cibernetice.

Din motive de securitate, nici guvernul, nici Centrul Național pentru Securitate Cibernetică, instituția care se ocupă de atacurile asupra infrastructurii critice, nu au oferit detalii despre instalația vizată.

Autoritățile au precizat însă că nu a fost atacată o infrastructură esențială, cum ar fi una dintre marile centrale electrice ale țării. Potrivit The Telegraph, instalația afectată a rămas oprită timp de patru zile.