Kremlinul amenință că va ataca fabricile de drone din Marea Britanie: „Va fi un răspuns semi-militar din surse necunoscute”

Kremlinul a amenințat, marți, cu atacarea fabricilor britanice de drone, spunând că ar putea urma un „răspuns semi-militar” din partea unor „surse necunoscute”, după ce prim-ministrul britanic, Andy Burnham, a anunțat că va înmâna Ucrainei fișele tehnice pentru construcția de rachete Storm Shadow, relatează BBC.

Andrei Fedorov, consilier al Kremlinului, a făcut amenințarea la BBC Newsnight după ce Burnham a spus că intenționează să călătorească luna viitoare în Statele Unite împreună cu lideri europeni pentru a încerca să-l convingă pe președintele american, Donald Trump, să răspundă nevoilor de apărare ale Ucrainei.

Burnham a spus că, deși detaliile nu sunt „pe deplin confirmate”, este „probabil” să meargă în SUA. Ar fi prima sa vizită la Washington de când a devenit premier, în iulie.

„Plecând astăzi de aici, îmi este foarte clar ce trebuie să fac în următoarele câteva săptămâni”, a declarat el după vizita oficială de luni, în Ucraina, în timpul căreia a promis că va continua să facă presiuni asupra Rusiei.

Marea Britanie a fost de acord și să predea Ucrainei planurile tehnice pentru componente fabricate în Regatul Unit ale rachetei SCALP, versiunea franceză a rachetei de croazieră britanice Storm Shadow. Planurile vor permite Ucrainei să producă pe plan intern această armă cu rază lungă de acțiune.

Fedorov, fost ministru adjunct de externe al Rusiei, a declarat că Putin se confruntă cu presiuni „serioase” pentru „a lua anumite măsuri împotriva Marii Britanii”. Întrebat de unde vine această presiune, Fedorov a răspuns: „din sondajele de opinie, de la jurnaliști, din mass-media”.

Întrebat cum ar putea arăta un răspuns „semi-militar”, Fedorov a spus că „s-ar putea întâmpla ceva cu întreprinderile, cu fabricile care produc drone pentru Ucraina”. „Ar putea fi atacate nu de Rusia, ci de actori necunoscuți”, a spus el.

Declarațiile sunt similare cu cele făcute luni de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a criticat decizia Marii Britanii de a furniza planurile tehnice ale rachetelor. Peskov a spus că măsura împiedică „până și cel mai mic progres” către pace.

El le-a spus, luni, jurnaliștilor că armata rusă strânge deja informații pentru a localiza și distruge eventualele locuri de producție a rachetelor.

„Marea Britanie este implicată în acest război de partea regimului de la Kiev (felul în care se referă regimul dictatorial de la Kremlin la guvernul ales democratic al Ucrainei - n. red.). Marea Britanie toarnă metodic și constant gaz pe foc”, a adăugat el. Burnham a răspuns: „Cine a aprins focul? Asta este întrebarea, nu?”.

Burnham a făcut prima sa vizită externă în Ucraina

Vizita lui Burnham în Ucraina a fost prima sa deplasare oficială în străinătate. El s-a întâlnit la Kiev cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și a prezidat prima sa reuniune a „Coaliției Voluntarilor”, creată de Regatul Unit și Franța în timpul mandatului predecesorului său, Keir Starmer.

Burnham a reafirmat sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina în contextul intensificării atacurilor rușilor din ultimele săptămâni, inclusiv unul produs săptămâna trecută asupra unui centru comercial, în care au murit cel puțin 16 persoane.

Ucraina depinde de livrările americane de rachete interceptoare Patriot, folosite pentru combaterea rachetelor balistice rusești, însă stocurile se epuizează din cauza războiului cu Iranul, ceea ce lasă Ucraina mai vulnerabilă în fața atacurilor Rusiei.

Zelenski a spus că speră să obțină 300 de rachete Patriot înainte de venirea iernii, când e de așteptat ca Rusia să-și intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice, așa cum a făcut și în anii precedenți.

Într-un interviu pentru Bloomberg, Burnham a declarat că este „foarte încrezător” că problema „poate fi rezolvată”. El a precizat, însă, că Statele Unite nu sunt singurele care ar putea furniza Ucrainei rachete Patriot.

„Mai sunt și alți actori care ar putea ajuta și asupra cărora avem influență”, a spus el. „Probabil va fi nevoie de o soluție cu mai multe componente și de foarte multe negocieri”.

Problema Patriot

În iulie, la trei săptămâni după ce îi dăduse Ucrainei posibilitatea de a produce singură rachete Patriot, Trump a revenit asupra poziției sale și a declarat: „Nu am fost de acord cu asta. Discutăm despre acest lucru. Dar este foarte greu să dai mai departe o asemenea tehnologie”.

„Aceste arme sunt incredibile. Trebuie să fim foarte atenți când permitem cuiva să le producă”, a declarat Trump în timpul unei reuniuni a cabinetului său.

Într-o declarație comună după reuniunea din Ucraina, Burnham și copreședinții Emmanuel Macron, președintele Franței, și Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, au spus că grupul va urmări consolidarea apărării antiaeriene a Kievului „ca o prioritate urgentă”.

Ei au condamnat, de asemenea, „atacurile sistematice și tot mai intense ale Rusiei asupra orașelor, infrastructurii critice și civililor din Ucraina” și au promis să „limiteze resursele financiare ale Rusiei pentru război prin sancțiuni și acțiuni împotriva «flotei fantomă»”.

Într-o declarație făcută înaintea vizitei, Burnham a spus: „La cea de-a 35-a aniversare a independenței Ucrainei, poporul ucrainean nu trebuie să aibă nicio îndoială: Regatul Unit este alături de voi astăzi și va rămâne alături de voi atât timp cât va fi nevoie”.

„Sunt mândru de contribuția pe care țara noastră a avut-o în sprijinirea Ucrainei și vreau ca ucrainenii să audă direct de la mine că sprijinul nostru nu va slăbi. Până la urmă, securitatea Ucrainei este și securitatea noastră”.

El a spus că prietenia dintre Ucraina și Regatul Unit „va dăinui mult după încheierea războiului ilegal al Rusiei”, adăugând: „Rusia nu trebuie să aibă nicio îndoială în privința hotărârii noastre. Nu vom da înapoi până când nu va exista o pace dreaptă și durabilă”.