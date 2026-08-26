NBC: Iranul a bombardat și distrus instalații de miliarde de dolari ale serviciilor de spionaj americane în timpul războiului cu SUA

2 minute de citit Publicat la 23:11 26 Aug 2026 Modificat la 23:14 26 Aug 2026

Bombardamente iraniene, în legătură cu care SUA suspectează că au fost ghidate de Rusia, au produs pagube de miliarde infrastructurii de spionaj americane în Orientul Mijlociu, a relatat NBC News. Foto: Getty Images

Iranul a provocat pagube imense infrastructurii serviciilor secrete americane, relatează The Independent, citând un noi informații de peste Ocean, în contextul în care nu se întrevede un sfârșit clar ar conflictului din Orientul Mijlociu.

Dronele și rachetele iraniene au lovit „posturi de informații și echipamente de supraveghere din Orientul Mijlociu, iar pagubele sunt mai extinse decât orice distrugere pe care au suferit-o (anterior) agențiile de spionaj americane”, a relatat NBC News, citând patru surse anonime.

Valoarea obiectivelor distruse de loviturile iraniene s-ar ridica la miliarde de dolari.

O stație a agenției de spionaj CIA, localizată în Arabia Saudită, la Riad, a fost lovită de drone iraniene în martie, a relatat Reuters, luna trecută.

O altă instalație CIA din estul Irakului a fost, de asemenea, vizată.

Surse NBC au menționat că au fost bombardate și alte locații, fără a le preciza.

Oficialii americani au investigat, în context, dacă Rusia a furnizat Iranului tehnologie bazată pe drone sau informații pentru lovirea țintelor.

The Independent a contactat Casa Albă și Biroul Directorului de Informații Naționale din SUA pentru comentarii.

Șeful Pentagonului vrea cheltuieli de peste 100 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iranul

Pentagonul a recunoscut că războiul - lansat de Statele Unite și Israel la sfârșitul lunii februarie - a costat deja Statele Unite zeci de miliarde de dolari.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat luna trecută în Congres că războiul a implicat până la momentul respectiv cheltuieli de 37,5 miliarde de dolari.

Hegseth a insistat că sunt necesare încă 67 de miliarde de dolari.

Doar primele șase zile ale războiului au costat peste 11,3 miliarde de dolari, au dezvăluit, în martie, membrilor Congresului american oficiali de la Pentagon.

O relatare din august a CBS întregește tabloul cu informația că armata americană a epuizat aproape întreg stocul de rachete de precizie cu rază lungă de acțiune.

Președintele Donald Trump a insistat că Statele Unite încă dețin „cantități masive” de arme, inclusiv rachete.

Însă Trump s-ar fi certat cu Hegseth la începutul lui august tocmai din cauza acestei penurii de arme specializate, după cum a relatat presa americană.

SUA încearcă să îngenuncheze economic și financiar Iranul

Și economia americană a fost afectată de război, după ce închiderea Strâmtorii Ormuz a declanșat creșteri globale ale prețurilor la combustibil.

În afară de costurile financiare și presupusa epuizare a anumitor stocuri de rachete, conflictul a provocat la moartea a 18 militari ai SUA și rănirea altor câteva sute, după cum a confirmat Pentagonul.

În Iran, distrugerile războiului au fost masive.

Potrivit armatei americane, forțele SUA au vizat peste 13.000 de locații în valuri de atacuri efectuate în mai multe nopți consecutive.

Mii de oameni au fost uciși în lunile de conflict, potrivit HRANA, o organizație pentru drepturile omului cu sediul în SUA.

„Marina (iraniană) a dispărut, forțele aeriene au dispărut, conducerea a dispărut”, a spus Trump într-un interviu, adăugând că moartea liderilor iranieni a complicat eforturile de a încheia conflictul prin negocieri, deoarece „nimeni nu mai știe cine conduce”.

Luni, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a anunțat noi sancțiuni împotriva Teheranului, după ce Trump a promis că va impune „Ziua Z” a retorsiunii economice și va pedepsi statele și entitățile care fac afaceri cu republica islamică.

Sondaje recente sugerează că războiul rămâne în mare măsură nepopular în SUA.

Conform unei consultări AP-NORC publicată la sfârșitul lunii iulie, doar 28% dintre adulții americani au aprobat modul în care Donald Trump a gestionat conflictul cu Iranul, în scădere de la 34% în luna precedentă.