Cât câștigă cel mai bine plătiți propagandiști ai lui Putin. În top apar și regizorul Nikita Mihalkov și Margarita Simonian

Redactora-șefă a RT, Margarita Simonian, alături de Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Kiril Kovalciuk, fiul șefului Institutului Kurceatov (principalul centru de cercetare în domeniul nuclear din Rusia) și nepot al miliardarului rus Iuri Kovalciuk, este în prezent cel mai bine plătit propagandist rus, cu un venit anual de peste 628 de milioane de ruble, echivalentul a peste 6,3 milioane de euro, informează The Moscow Times. Atât șeful Insitutului Kurceatov (Mihail Kovalciuk), cât și Iuri Kovalciuk sunt apropiați ai președintelui Vladimir Putin.

În plus, venitul anual al lui Kovalciuk, mai este rotunjit cu alte câteva milioane de ruble (zeci de mii de euro), din partea ABR Management, companie care administrează Banca Rusiei, deținută de un unchi al său.

Locul doi în topul celor mai bine propagandiști ruși e ocupat, conform publicației citate, de șeful Gazprom-Media Holding, Alexander Zharov, cu un venit anual de aproximativ 470 de milioane de ruble - echivalentul a 4,77 milioane de euro.

Locul trei în acest clasament e ocupat de directoarea generală a NMG, Svetlana Balanova, cu un venit de peste 400 de milioane de ruble - peste 4 milioane de euro.

Ce bani primesc bloggeri militari ruși

Dintre prezentatorii TV, Nikita Mihalkov este în frunte: gazda emisiunii „Besogon" de pe postul „Rusia” câștigă peste 270 de milioane de ruble pe an, sau peste 2,74 milioane de euro.

De asemenea, Mihalkov deține în conturile sale deschise la mai multe bănci peste 2,5 miliarde de ruble, adică peste 25 de milioane de euro, ceea ce îi aduce anual o dobândă de aproximativ 515 milioane de ruble (5,2 milioane de euroâ).

Redactora-șefă a RT, Margarita Simonian, câștigă aproximativ 3 milioane de ruble pe lună (peste 30 de mii de euro/lună_), dar, potrivit investigațiilor jurnalistice, veniturile ei reale sunt mult mai mari datorită contractelor guvernamentale de miliarde de dolari.

Veniturile corespondenților de război și ale bloggerilor pro-război sunt vizibil mai modeste. Cel mai bogat dintre ei este autorul canalului Colonelcassad, Boris Rojin, care aproape că nu pleacă pe front și primește aproximativ 2,6 milioane de ruble pe lună.

Distribuția veniturilor în sistemul de propagandă rus este supusă aceluiași principiu ca în restul sistemului: cu cât este mai aproape de Kremlin, cu atât câștigurile sunt mai mari. Corespondenții militari și bloggerii pro-război reprezintă doar 6% din veniturile totale ale celor 63 de propagandiști incluși în studiul citat de The Moscow Times.