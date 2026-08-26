Un artist britanic a adunat peste 100.000 de sticle de plastic și a construit o insulă artificială cu o casă, iazuri și o cascadă

Artistul britanic Richart Sowa și insula Joyxee Island construită din sticle. Sursa foto: Richard Sowa via Facebook

Artistul britanic Richart Sowa a petrecut ani întregi adunând sticle de plastic pentru un proiect pe care cei mai mulți oameni nici nu s-ar gândi să îl încerce: construirea unei insule întregi pe care să poată locui. Rezultatul, numit Joyxee Island, plutea la aproximativ 30 de metri de coasta insulei Isla Mujeres, o mică insulă aflată în largul coastei caraibiene a Mexicului, având la bază plase umplute cu peste 100.000 de sticle de plastic.

Peste această fundație plutitoare, Sowa a construit o locuință complet funcțională, conectată la internet, dotată cu un sistem electric alimentat cu energie solară, o mașină de spălat acționată de mișcarea valurilor, două iazuri pentru înot și o cascadă

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A locuit acolo împreună cu soția sa și câinele lor, într-o casă cu trei etaje, o realizare care a transformat Joyxee într-una dintre cele mai neobișnuite locuințe construite de proprietarul însuși din lume și într-o construcție realizată aproape în totalitate din materiale pe care cei mai mulți oameni pur și simplu le aruncă.

Proiectul neobișnuit a atras și atenția internațională, stârnind curiozitatea vizitatorilor dornici să vadă cum deșeurile menajere aruncate puteau fi transformate într-o locuință plutitoare.

Această demonstrație remarcabilă de ingeniozitate arată cum determinarea creativă poate transforma materialele aruncate într-o arhitectură cu adevărat funcțională, chiar și atunci când, în cele din urmă, forțele naturii se dovedesc prea puternice pentru a-i permite să reziste.

Cum a construit Richart Sowa Joyxee Island după ce și-a pierdut prima insulă din sticle într-un uragan

Joyxee nu a fost prima încercare a lui Sowa de a construi o locuință din sticle de plastic, potrivit Times of India.

Proiectul său inițial, numit Spiral Island, a fost construit în 1998, într-o lagună din apropierea localității Puerto Aventuras, după ce Sowa a trecut printr-o perioadă de introspecție în urma încheierii primei sale căsnicii și a decis că viața pe o insulă plutitoare construită din sticle era cu adevărat ceea ce își dorea.

A locuit acolo împreună cu cei doi câini ai săi până în 2005, când uraganul Emily a distrus complet insula.

În loc să renunțe la idee, Sowa și-a petrecut următorii ani adunând o nouă rezervă de sticle și a început construcția insulei Joyxee la sfârșitul anului 2007, finalizând proiectul până la sfârșitul lui 2008.

Reziliența de care a dat dovadă după pierderea Spiral Island reflectă o perseverență rară și demonstrează că eșecurile nu trebuie să pună definitiv capăt unei viziuni neconvenționale construite în jurul unei pasiuni autentice.

Cum arăta, de fapt, viața pe o insulă de 8.000 de metri pătrați construită din sticle reciclate

După finalizare, Joyxee Island se întindea pe aproximativ 8.000 de metri pătrați și era deschisă pentru tururi publice. Vizitatorii puteau ajunge pe insulă cu ajutorul unei barje pentru opt persoane, pe care Sowa o construise, de asemenea, din sticle reciclate.

Sowa a conceput insula având în vedere un grad real de autosuficiență. Cultiva pe insulă propriile legume și ierburi, în loc să trateze proiectul doar ca pe o instalație artistică.

Combinația dintre energia solară, sistemul de spălare alimentat de mișcarea valurilor și alimentele cultivate pe insulă a făcut ca aceasta să funcționeze ca o gospodărie reală, nu doar ca o structură neobișnuită.

Acest detaliu a diferențiat Joyxee de multe alte proiecte artistice realizate din sticle, care există în principal pentru a fi fotografiate și nu pentru a fi locuite.

De ce Joyxee Island nu mai există astăzi

Povestea insulei Joyxee nu s-a încheiat așa cum și-ar fi dorit probabil Sowa.

Potrivit Atlas Obscura, insula a fost deteriorată de furtuni în anii de după deschiderea sa, iar autoritățile locale i-au cerut în cele din urmă lui Sowa să o îndepărteze complet. Dispariția amplasamentului a fost confirmată într-o actualizare din ianuarie 2019.

Astăzi, Joyxee există doar ca o parte documentată a istoriei și nu mai este un loc pe care vizitatorii îl pot vedea, intrând într-o categorie restrânsă de construcții ambițioase realizate de proprietarii lor și care au cedat în fața acelorași condiții meteorologice de coastă care au făcut ca proiectele să fie atât de neobișnuite încă de la început.

Cele două încercări ale lui Sowa de a construi o insulă locuibilă din sticle de plastic rămân un exemplu impresionant al transformării unor deșeuri obișnuite în arhitectură autentică, chiar dacă niciuna dintre cele două construcții nu a reușit, în cele din urmă, să supraviețuiască definitiv sezonului furtunilor din Caraibe.

Povestea insulelor construite de Richart Sowa nu pare, însă, să se fi încheiat. După cele două proiecte din Mexic, artistul britanic anunță că se pregătește să construiască o nouă insulă plutitoare, de această dată în Brazilia.

Într-o postare recentă, de la finalul lunii iulie, Sowa a transmis că „foarte curând” o nouă „insuliță din sticle” va începe să prindă viață pe râul Contas, în Brazilia.