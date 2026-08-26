Elveția va decide prin referendum dacă va fi „mai neutră”, renunțând la cooperarea cu NATO și la sancțiuni. Kremlinul susține campania

Afișe cu porumbei ai păcii și mesaje prin care alegătorii sunt îndemnați să respingă războiul au apărut în întreaga țară. Foto: Profimedia Images

Elvețienii vor vota luna viitoare într-un referendum asupra unei forme mai stricte de neutralitate, care ar împiedica țara să impună sancțiuni economice sau să coopereze cu NATO, relatează Reuters. Afișe cu porumbei ai păcii și mesaje prin care alegătorii sunt îndemnați să respingă războiul au apărut în întreaga țară. Campania este sprijinită de Kremlin și a stârnit și temeri că ar putea izola Elveția de vecinii săi europeni.

Sondajele sugerează că propunerea va fi respinsă. Un studiu recent arată că 62% dintre alegători se opun inițiativei și 36% o susțin. Totuși, diferența s-ar putea reduce, în condițiile în care susținătorii schimbării cheltuiesc mai mult în campanie decât cei care vor păstra actualul sistem, spune sociologul Fabio Wasserfallen.

Neutralitatea Elveției, recunoscută internațional din 1815 și înscrisă în constituția țării din 1848, a ținut țara în afara ambelor războaie mondiale.

Christoph Blocher, veteran al politicii elvețiene și susținător al Partidului Popular Elvețian (SVP), de dreapta, afirmă însă că acest statut este amenințat după ce Elveția a impus sancțiuni Rusiei pentru invadarea Ucrainei în 2022.

„Elveția nu a avut război timp de 200 de ani pentru că a rămas permanent înarmată și neutră”, a declarat Blocher pentru Reuters.

Susținătorii inițiativei spun că neutralitatea Elveției este erodată

Condițiile neutralității elvețiene nu sunt prevăzute explicit în constituția țării. Limitele acesteia sunt stabilite de Convenția de la Haga din 1907, potrivit căreia statele neutre nu trebuie să permită folosirea teritoriului lor în scopuri militare și trebuie să rămână imparțiale față de părțile aflate în război.

Blocher, care a condus în trecut campanii reușite împotriva unei apropieri mai mari de Uniunea Europeană, susține că neutralitatea țării este subminată și că Rusia consideră acum Elveția parte a conflictului din cauza sancțiunilor.

„Un Al Treilea Război Mondial s-ar putea să nu fie chiar atât de departe, iar atunci va conta dacă neutralitatea noastră este credibilă sau nu”, a spus el.

Ministerul rus de externe a intervenit și el în dezbatere. Purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova a criticat Elveția într-o postare pe rețelele sociale pentru că și-a aliniat sancțiunile la cele ale Uniunii Europene.

„Din punct de vedere juridic, «neutralitatea flexibilă» înseamnă că nu mai există neutralitate deloc”, a spus Zaharova, care se află ea însăși pe lista sancțiunilor elvețiene.

Susținătorii inițiativei vor ca în constituție să fie introdusă interdicția ca Elveția să adere sau să coopereze cu orice alianță militară ori de apărare, cu excepția situației în care țara este atacată. De asemenea, Elveția nu ar mai putea adera la sancțiuni care nu au fost aprobate de ONU.

Adversarii spun că actualul sistem nu trebuie schimbat

Guvernul elvețian și majoritatea partidelor politice, cu excepția SVP, se opun propunerii. Ministrul de externe elvețian, Ignazio Cassis, avertizează că aceasta ar afecta securitatea națională și ar împiedica Elveția să participe la exerciții de pregătire alături de NATO.

„Am mai putea doar să condamnăm verbal anumite acțiuni, fără să putem lua măsuri concrete. Asta ar crea cu siguranță o problemă serioasă în relația cu vecinii noștri”, a declarat Cassis într-o conferință de presă.

Experții juridici ai guvernului spun că nu există niciun motiv pentru schimbarea actualului sistem, pe care îl consideră unul de succes. În timpul conflictului cu Iranul, de exemplu, Elveția a interzis survolarea teritoriului său de către avioane militare americane.

„Neutralitatea este clar definită și înțeleasă în întreaga lume”, a declarat Franz Perrez, șeful direcției de drept internațional din ministerul de externe. „Aplicarea acestor măsuri nu ar face Elveția mai neutră”.

Laurent Goetschel, politolog la Universitatea din Basel, spune că mesajul campaniei, „Nu războiului, da neutralității”, poate suna atrăgător pentru alegătorii care nu cunosc în detaliu modul în care este aplicată neutralitatea elvețiană.

„Neutralitatea nu este o dogmă”, a spus el. „Are sens ca Elveția să fie neutră, dar modul în care își aplică neutralitatea ar trebui să rămână la latitudinea guvernului, nu să fie fixat în constituție”. Referendumul va avea loc pe 27 septembrie.