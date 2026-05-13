Karol Nawrocki, declarații la finalul B9

„Aș vrea să-i mulțumesc călduros lui Nicușor Dan și să-l felicit pentru summit. E important să discutăm de necesitățile noastre comune. De asemenea, sunt foarte bucuros și că l-am avut lângă noi pe Mark Rutte, asta aduce și o dimensiune practică acestei întâlniri. Formatul B9, încă de la începutul său, a fost descris ca o voce a Flancului Estic. În lumina intereselor imperialiste ale Rusiei, țările noastre au decis să-și combine eforturile. Pot spune cu toată convingerea că această cooperare continuă și e și mai puternică”, a declarat Karol Nawrocki, președintele Poloniei.