Vor fi relocaţi soldaţi americani din Germania în România şi în Polonia? Nicuşor Dan: Nu s-a discutat asta la reuniunea de azi

1 minut de citit Publicat la 18:20 13 Mai 2026 Modificat la 18:20 13 Mai 2026

Nicuşor Dan a declarat că nu vor exista "discuţii neprincipiale despre cum să împărţim trupe americane pe teritoriul european".

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, la finalul Summitului B9 de la București, că nu vor exista "discuţii neprincipiale între aliaţii europeni despre cum să împărţim trupe americane pe teritoriul european", în contextul în care SUA au decis să retragă cel puţin 5.000 de soldaţi din Germania. Şeful statului a precizat şi că subiectul n-a fost abordat la acest summit.

"Confirm că nu s-a discutat chestiunea asta la reuniunea de azi. Apoi, noi luăm foarte în serios şi NATO, şi Articolul 5. Când ne gândim la o ameninţare privind una dintre ţările noastre, nu o vedem individual cu privire la acea ţară, ci o vedem individual cu privire la această zonă de Europa.

Interesul nostru comun este ca prezenţa militară americană în Europa să fie semnificativă. La nivel individual fiecare din ţările europene îşi doreşte o prezenţă individuală americană, dar nu veţi vedea între aliaţii europeni negocieri, discuţii neprincipiale despre cum să împărţim trupe americane pe teritoriul european", a declarat Nicuşor Dan.

Trump ar vrea să retragă și mai mulți militari SUA din Europa

Aliații europeni ai Statelor Unite anticipează că președintele Donald Trump va retrage și mai multe trupe americane din Europe, după ce a anunțat că va retrage 5.000 de militari din Germania, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

Diplomați de rang înalt din statele membre NATO estimează că Trump va anunța noi reduceri de efective, posibil inclusiv din Italia, și va renunța la un plan inițiat în timpul președinției lui Joe Biden privind amplasarea de rachete cu rază lungă de acțiune în Germania, au declarat sursele, care au cerut să rămână anonime deoarece discută deliberări private.

Pe lângă retragerea de trupe din Germania, Donald Trump a declarat recent că ia în considerare să reducă numărul de forţe armate americane staţionate în Italia şi Spania din cauza poziţiei acestor ţări în războiul cu Iranul,

Întrebat dacă va muta trupe din Germania în Polonia, preşedintele SUA a sugerat că Varşoviei „i-ar plăcea”.