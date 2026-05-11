China trimite 7 tone de provizii pe stația spațială Tiangong cu naveta Tianzhou 10. „Palatul Ceresc” înconjoară Pământul din 2022

Modificat la 00:04 12 Mai 2026

Publicat la 23:59 11 Mai 2026

1 minut de citit Publicat la 23:59 11 Mai 2026 Modificat la 00:04 12 Mai 2026

Naveta chineză de transport Tianzhou 10 înainte de se cupla cu stația spațială Tiangong. Foto: Profimedia Images

Naveta automată de transport Tianzhou 10 a Chinei a plasat pe orbită o încărcătură consistentă pentru stația spațială Tiangong („Palatul Ceresc”), relatează Space.com.

Tianzhou 10 a fost lansată luni, la ora locală 08:14, cu ajutorul unei rachete Long March 7, de la Centrul Wenchang, situat pe insula Hainan.

Cinci ore mai târziu, naveta a andocat la Tiangong, o îmbinare modulară din trei corpuri, dispuse în forma literei T.

„Palatul Ceresc” a fost finalizat de statul comunist la sfârșitul anului 2022.

Naveta de transport a livrat peste 220 de articole, cu o greutate totală de aproximativ 6,9 tone, potrivit postului public chinez CCTV.

Între acestea se numără aproximativ 280 de kilograme de articole pentru experimente științifice în domeniul fizicii fluidelor și al altor discipline, 700 de kilograme de combustibil și ultimul dintre cele trei noi costume spațiale pentru activități extravehiculare.

Primele două costume au fost livrate în cadrul misiunii Tianzhou 9, lansată în iulie anul trecut.

Chinezii recurg la navete automate de unică folosință pentru a aproviziona „Palatul Ceresc”

Această din urmă navetă s-a desprins de Tiangong miercuri, 6 mai, pentru a-i face loc lui Tianzhou 10.

Așa cum sugerează și numele, Tianzhou 10 este a zecea navetă spațială de acest tip lansată până acum.

Este vorba de vehicule cargo, de unică folosință, care se dezintegrează în atmosfera Pământului după încheierea misiunii orbitale.

Misiunile Tianzhou sunt anterioare stației spațiale Tiangong.

Prima astfel de navă cargo a fost lansată în aprilie 2017 și s-a cuplat pe orbită cu un laborator spațial numit Tiangong 2.

China a construit „Palatul Ceresc” din mai multe mișcări

China a început construirea actualului complex orbital Tiangong în aprilie 2021, odată cu lansarea modulului central Tianhe („Armonia Cerurilor”).

Celelalte două module ale stației, Wentian („Căutarea Cerurilor”) și Mengtian („Visând la Ceruri”), au fost lansate în iulie 2022, respectiv octombrie 2022.

Tiangong găzduiește, de regulă, câte trei astronauți simultan.

Echipajul aflat în prezent la bordul laboratorului orbital este format din Zhang Lu, Wu Fei și Zhang Hongzhang, care au ajuns pe stație la 31 octombrie, în cadrul misiunii Shenzhou 21.