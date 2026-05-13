PSD a votat, cu AUR și SOS, pentru abrogarea legii anti-legionari. Muraru: „O linie roșie pe care niciun partid european nu o trece”

2 minute de citit Publicat la 18:27 13 Mai 2026 Modificat la 18:27 13 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Parlamentul României - Camera Deputaților / Facebook

Abrogarea legislației antifasciste, anti-legionare și pentru combaterea antisemitismului a primit, miercuri, vot favorabil în Comisia pentru Drepturile Omului a Parlamentului. PSD a votat, alături de AUR și SOS, pentru abrogarea actului legislativ. Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a spus că, prin vot, PSD demonstrează iar că „nu mai are busolă pro-europeană și este dispus să tranzacționeze valori fundamentale pentru interese politice de moment”.

Demersul, inițiat de formațiunile extremiste și susținut public de parlamentarii PSD, reprezintă „nu doar o abdicare de la valorile democratice și europene, ci și o insultă la adresa memoriei victimelor Holocaustului și o încercare periculoasă de a reabilita curentele totalitare care au mutilat istoria României”.

„Votul PSD alături de AUR și SOS pentru L295/2026 demonstrează, încă o dată, că Partidul Social Democrat nu mai are busolă pro-europeană și este dispus să tranzacționeze valori fundamentale pentru interese politice de moment. Abrogarea OUG 31/2002 și a Legii 217/2015, acte normative vitale care au consolidat parcursul democratic al României și care sancționează ferm promovarea organizațiilor și simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum și negarea Holocaustului, este o linie roșie pe care niciun partid care se pretinde a fi european nu are voie să o treacă”, a spus Muraru, potrivit unui comunicat de presă.

Mai mult, Muraru reiterează și pericolele demersului, spunând că „glorificarea criminalilor de război, precum Ion Antonescu, nu este libertate de exprimare, ci o instigare la ură”.

„Suntem puși în fața unei tentative cinice de a legaliza discursul urii, de a readuce în spațiul public simbolurile legionare și de a banaliza crimele comise în timpul regimurilor totalitare. Pentru Iași, orașul care poartă cicatricea adâncă a Pogromului din 1941, o astfel de decizie este cu atât mai revoltătoare. Glorificarea criminalilor de război, precum Ion Antonescu, nu este libertate de exprimare, ci o instigare la ură care subminează direct democrația. Faptul că PSD se raliază agendei extremiste și girează prin vot abrogarea legislației care interzice cultul persoanelor vinovate de genocid arată că acest partid nu mai prezintă nicio garanție pentru securitatea și stabilitatea democratică a statului român”, a adăugat președintele PNL Iași.

Astfel, Muraru cere conducerii PSD să intervină, altfel se „a confirma definitiv că alianța toxică cu forțele extremiste primează în fața responsabilității față de statul de drept”.

„Dacă PSD nu retrage sprijinul pentru acest proiect scandalos, va confirma definitiv că alianța toxică cu forțele extremiste primează în fața responsabilității față de statul de drept, partenerii euroatlantici și datoria morală față de victimele totalitarismelor. PNL, ca pilon al democrației românești, va continua să lupte cu toată fermitatea împotriva oricăror tentative de resuscitare a extremismului și de ștergere a memoriei istorice", a mai spus el.

Pe 3 martie, mai mulți parlamentari ai Opoziției au depus un proiect la Senat prin care cer anularea legilor care interzic organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra omenirii. Semnatarii motivează demersul prin „necesitatea libertății de exprimare”, potrivit Digi24.