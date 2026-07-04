37 de turiști polonezi au fost coborâți de pe munte de jandarmi după apariția unei ursoaice cu un pui pe traseu

Jandarmii montani au ajuns rapid în zonă şi au însoţit grupul de turişti până la autocar. Foto: captură imagini Jandarmeria Română

Un grup format din 37 de turişti polonezi a fost coborât, sâmbătă, de pe munte de jandarmii montani din Vatra Dornei, după ce pe traseul pe care îl parcurgeau, în apropierea Carierei Călimani din judeţul Suceava, a apărut o ursoaică însoţită de puiul său, relatează Agerpres.



„Intervenţia a avut loc după ce un jandarm aflat în timpul liber, într-o drumeţie, a observat animalul sălbatic în apropierea traseului. Văzând în zonă turiştii, pentru a elimina orice pericol, acesta a solicitat sprijinul colegilor aflaţi în serviciu”, a precizat Jandarmeria Română.

Jandarmii montani au ajuns rapid în zonă şi au însoţit grupul de turişti până la autocar.

Turiștii au spus că au văzut şi ei ursoaica şi puiul pe traseu, înainte de intervenţia forţelor de ordine.



Autorităţile reamintesc faptul că, în cazul observării unui urs, este important să nu vă apropiaţi de animal, să nu încercaţi să îl fotografiaţi sau hrăniţi şi să anunţaţi de îndată autorităţile prin apel la 112.

Recent, România a solicitat Comisiei Europene să scoată ursul brun de pe lista speciilor strict protejate. Tanczos Barna a explicat, de asemenea, că această modificare este necesară pentru a proteja viețile oamenilor, după ce atacurile urșilor s-au înmulțit. 12 state UE susțin demersul României, potrivit ministrului interimar al Agriculturii.