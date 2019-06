5 alimente pe care să le eviți la all inclusive

A venit vara și toată lumea pleacă în vacanță. Mulți români aleg ca destinații de vacanță Turcia sau Grecia, iar cei mai mulți care optează pentru Turcia merg pe varianta all inclusive.

Ce este o vacanță all inclusive



Hotelurile ce cazează în sistem de tip all inclusive pun la dispoziția turiștilor, în primul rând, o pensiune completă (mic dejun, prânz și cină), băuturi alcoolice și nonalcoolice locale, cafea, ceai, gustări la cafenelele și barurile hotelului, precum și posibilități de distracție și activități sportive. Serviciile gratuite diferă în funcție de hotel și de aceea este recomandat ca turiștii să consulte oferta unității de cazare.



Ce alimente și băuturi să eviți dacă ai ales un hotel all inclusive



Excesul de alimente și băuturi nu este benefic, mai ales în vacanță, atunci când temperaturile sunt ridicate Există, însă, câteva alimente la care orice turist ar trebui să fie atent. Conform ANSVSA, cele mai frecvente toxinfectii alimentare apar la alimentele bogate în proteine (carnea nepreparată termic, sushi, ouă, lactatele, fructele de mare etc.)



Apa minerală



Apa carbogazoasă băută în exces dăunează rinichilor. Excesul de apă minerală carbogazoasă poate duce la formarea calculilor biliari, iar conținutul ridicat de sodiu poate agrava simptomele hipertensiunii. În plus, apa minerală are, de asemenea, efecte negative asupra danturii. Din cauza faptului că este carbogazoasă, aceasta duce la erodarea smalțului dentar, așa cum medicii explică larg în lista de sfaturi de aici.



Carnea în sânge



Friptura în sânge nu este recomandată întrucât pe carne, bacteriile se dezvoltă foarte ușor. Acestea sunt distruse, de obicei, atunci când carnea este gătită. Bacteriile precum salmonella, E-coli sau stafilococul auriu pot da probleme digestive grave care se manifestă prin stare de greață și vomă, dureri abdominale sau diaree.



Sucurile de fructe



Dacă sunt consumate în exces, sucurile de fructe cresc riscul de diabet zaharat. Dacă ați ales să eliminați consumul de zaharuri din dietă, atunci este indicat să evitați sucul de fructe.



Vodka sau ginul



Excesul de alcool are efecte negative asupra organismului. De cele mai multe ori, alcoolul care se găsește la all inclusive nu este de calitate, astfel că există riscul ca băutorii să se trezească a doua zi cu o mare durere de cap, dacă exagerează. Iar pe căldură, consumul de vodka sau gin nu este deloc benefic pentru organism. Autoritățile s-au gândit la acest aspect, iar consumul nelimitat de alcool va fi interzis în resorturile all inclusive din insulele Ibiza și Mallorca.



Înghețata



Înghețata este, de multe ori, asemeni unui produs de tip fast-food. Dacă ținem cont de conținutul caloric al unei înghețate (între 150-350 kcal, în funcție de brand și de ingrediente) ar putea fi comparată cu un produs de fast food (burger sau aripioare picante).