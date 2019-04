A înghițit sodă caustică în urmă cu mai mulți ani. Ce au descoperit zilele trecute medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București în corpul femeii FOTO

foto: Spitalul Universitar București

O echipă multidisplinară din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București a rezolvat un caz complicat, al unei paciente de 45 de ani, care a ingerat sodă caustică, căreia îi fusese scos stomacul și căreia, recent, i-a fost montat un stent esofagian și i s-a făcut mediastinotomie, se arată într-un comunicat de presă dat publicității de SPUB.

"În urmă cu mulți ani, pacienta a înghițit sodă caustică, motiv pentru care la acea vreme i s-a făcut o gastrectomie (i-a fost scos stomacul). În tratamentul stenozei esofagiene restante s-a simțit nevoia unei dilatații esofagiene, pentru că un țesut stenozat post ingestie sodă caustică nu mai este elastic ca un țesut normal. Una dintre complicațiile manevrelor de dilatație este ruptura esofagiană, ceea ce s-a produs și în acest caz. Doctorul care a monitorizat și tratat pacienta a constatat imediat ruptura esofagiană și a pus un stent acoperit în urgență. Acesta este ca o mică "conductă" care, în situația dată, avea scopul să acopere pe dinăuntru esofagul și să astupe acea fisură”, explică dr. Florin Chirculescu, medic primar Chirurgie Toracică, doctor în Științe medicale și coordonatorul secției de Chirurgie Toracică din cadrul SUUB.

Ruptură esofagiană poate duce la mediastinită. Aceasta este o inflamație urmată de infecție a țesuturilor din mediastin, care are o mortalitate extrem de ridicată, de aproximativ 50%.

Echipă multidisciplinară de la Spitalul Universitar de Urgență din București care a preluat cazul a îngrijit pacienta chirurgical, medical și în Terapie Intensivă. "Am preluat pacienta și am operat-o, în sensul că am făcut mediastinotomiile, am deschis mediastinul pe ambele părți pentru evacuarea țesuturilor necrotice, a secrețiilor care se adunaseră în mediastin", mai spune dr. Chirculescu.

Stentul pus pe esofag îi permite pacientei să se hrănească natural, precoce și singură, ceea ce este un mare avantaj față de a fi hrănită prin jejunostomă, care presupune o gaură în jejun (intestinul subțire) prin care se introduce mâncare specială semilichidă. În plus, pacienta are șanse mari să rămână cu esofagul ei și acea fistulă să se închidă, iar astfel ea să revină la viața pe care o avea.

Echipa multidisciplinară de la SUUB care a participat la acest caz a fost formată din: dr. Cătălin Bărbulescu (secția Chirurgie Toracică), dr Magda Axinte (Chirurgie Toracică), dr. Sevim Baubec (ATI)