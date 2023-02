A murit jurnalista Rodica Mitu. Avea doar 32 de ani: "Știrea care n-ar fi trebuit să existe - colega noastră nu mai este"

Jurnalista Rodica Mitu a murit, la doar 32 de ani. Colegii ei au transmis un mesaj emoționant în semn de rămas bun: "Nu era subiect să i-l dai și să-ți spună că nu știe să-l facă."

Sursa foto: dcnews.ro

"N-am scris știre mai grea ca aceasta. N-am făcut vreodată un lead mai prost ca acesta. Și încă sper să mă sune șefii să-mi spună că am dat cel mai mare fake news din cariera mea. Nimeni nu este de neînlocuit. În afară de tine", a scris redactorul Anca Murgoci de la DCNews.

"Așa va spune oricine a cunoscut-o. Era doar lumină în jurul ei. Nu avea nicio poză în care să nu zâmbească. Niciuna. Rodica Mitu nu a mers niciodată. S-a născut cu o boală care nu-i permitea să meargă. Dar alerga, cu mare bucurie, spre oricine avea o problemă.

Nu există problemă să i-o spui și să nu te ajute cu un sfat. Scaunul cu rotile nu a făcut-o niciodată dependentă. 'Independent' n-are grad de comparație, dar în cazul Rodicăi este permis: Rodi a noastră de la DC News era cel mai independent om.

Rodi de la DC News era mâna mea dreaptă. Era capul limpede al site-ului. Nu exista să pună o virgulă prost. Iar când scria, o făcea cu tot sufletul. Și scria despre orice. Și o făcea bine. Nu era subiect să i-l dai și să-ți spună că nu știe să-l facă.", a mai transmis colega Rodicăi.

"Cât despre Rodi, omul, colega, prietena ar fi prea multe de scris. Mi-e și greu să scriu ceva despre Rodi omul pentru că mi-a fost cea mai bună prietenă.

Mi-e mai ușor să scriu textul acesta cu mâna ei. Așa că o să aleg calea ușoară și o s-o las pe ea să vorbească. Am găsit un text pe care l-a scris acum câțiva ani și în care s-a descris mai bine decât putea să o facă oricine altcineva."

Rodica Mitu: "La trei ani, părinții mei au observat că ceva nu este în regulă - mersul meu"

"Sunt ambițioasă, incredibil de încăpățânată, curioasă, optimistă din cap până în picioare. Pot spune că am avut parte până acum de clipe extraordinare, dar și dezastruoase, clipe în care m-am simțit pe deplin fericită, dar și clipe în care credeam că totul s-a terminat. Însă, momentele cu adevărat dificile sunt bine ascunse într-un sertăraș al memoriei mele, pe care voi încerca să îl deschid acum.

La trei ani, părinții mei au observat că ceva nu este în regulă - mersul meu. La vârstă aceea trebuia să le dau deja dureri de cap, alergând dintr-un colț într-altul al casei, dar nu o făceam. Îngrijorați, m-au dus la medic. Îmi amintesc perfect (deși eram foarte mică) prima mea biopsie. Medici în halate de un albastru rece, o asistentă care încerca să mă liniștească și multe instrumente metalice ce mă speriau, pe măsuța de lângă mine. Totul s-a petrecut repede. Diagnosticul a venit ca un fulger ce a lăsat un semn pe viață.

Nu puteam să merg.

Un tratament miraculos nu era și nici acum nu există. Părinții mei au făcut totul pentru ca lucrurile să decurgă normal. Am fost la școală, la liceu, la facultăți (două).

Bineînțeles, că mi-am pus „faimoasele" întrebări: de ce eu, tocmai eu?, ce am făcut să merit asta? cu ce am greșit? Întrebări ce mi-au rămas mie, căci nimeni nu mi-a putut răspunde la ele... A fost greu, până într-un punct, în care am decis să caut răspunsul în interiorul meu. Am găsit acolo nu numai răspunsuri, ci și forța de a merge mai departe și nu oricum - cu zâmbetul pe buze!

Viața mea s-a schimbat. Din fata nesigură, ușor timidă și plină de întrebări fără răspuns am devenit „o luptătoare și o optimistă incurabilă" - cel puțin asta spun prietenii mei. Am înțeles că totul se întâmplă dintr-un motiv, am învățat că sunt puternică și pot trece peste orice.

"Întâlnirea cu scaunul rulant? Dureroasă. Foarte dureroasă"

Întâlnirea cu scaunul rulant? Dureroasă. Foarte dureroasă. Mi-a trebuit poate prea mult timp până să îl accept, să devin prietena lui. Am început să îl folosesc târziu, simțeam că dacă îl accept voi deveni ceea ce sunt de fapt- multe nopți m-am întors pe o parte și pe alta la gândul că mă vor vedea colegii, profesorii... pentru ei, era același lucru dacă eram cu căruțul sau nu, pentru mine era un chin. Azi suntem complici, a devenit „mășinuța" mea.

Privirea „curioasă" a oamenilor de pe stradă? Mulți sunt cei care se întorc după ce am trecut sau care mai rău, mă fixează din depărtare și își spun cu siguranță în gând "biata fată". Ce simt eu în acele momente? O senzație teribilă de enervare dar totuși e și un gram de ridicol, de amuzament - e interesantă psihologia oamenilor și reacția lor în anumite situații. Am totuși ceva de menționat referitor la acest „privit".

Acum câțiva ani ani, eram pe aeroportul din București, în sala de așteptare, bineînțeles cu toți cei care urmau să urce în avion. Aveam senzația că toți se uitau la mine pe furiș: unii cu tristețe, milă, alții cu uimire, curiozitate - aș fi vrut să mă teleportez în avion ca în filmele SF. După cele 2 ore de zbor, am ajuns la Verona. Am avut de așteptat iar în mai multe locuri, cu aceiași pasageri.

Și ce să vezi, surpriză!! Nu se mai uita nimeni la mine (sau cel puțin senzația aceasta o aveam). Atunci mi-am dat seama! Nu locul în care ești contează, nici oamenii care sunt in jurul tău. Ci TU! Cum gândești, cum te simți, câtă importanță dai unor lucruri, gesturi, priviri care, de fapt, nu contează… absolut deloc."

"În momentul în care ai învățat să îți „educi" mintea, să îți controlezi gândurile, ești o persoană împlinită, căci de aici decurge totul"

"La Verona am înțeles trucul... „privirile" celorlalți nu trebuie luate în seama. Creierul uman este fascinant, iar puterea acestuia este de neoprit. În momentul în care ai învățat să îți „educi" mintea, să îți controlezi gândurile, ești o persoană împlinită, căci de aici decurge totul.

Caut în fiecare zi să fac lucruri noi (ai zice că nu am prea multe opțiuni fiind într-un scaun cu rotile), dar imaginația nu stă în picioare. Mersul... e un avantaj, foarte mare, dar nu esențial. Nu pot să merg cu picioarele, atunci merg cu un scaun rulant. Asta nu înseamnă că mi-am pierdut speranța că la un moment dat voi putea să merg singură."

"Vedeți? Așa era Rodi. O lecție de viață, de entuziasm cât nu încape în lume.", spune Anca Murgoci, pe DCNews.ro.

"N-am văzut om care să iubească viața mai mult ca ea. Și chiar și atunci când era supărată, nu lăsa să se vadă. Tot pe tine te întreba dacă ești bine. Mereu mi s-a părut că se punea pe locul trei.

Pe primul loc era mama ei, pe care o iubea atât de mult încât nu reușesc să scriu eu aici și nici nu mă simt îndreptățită să scriu cât de puternică era legătura lor. Iar pe locul doi era oricine altcineva.

Textul acesta ar trebui totuși să smulgă și un zâmbet pentru că lui Rodi a noastră nu i-ar plăcea să plângem prea mult. Dar știu că ar vrea să ne simtă foarte aproape pe fiecare dintre noi.", a mai scris aceasta.