Accident grav pe Drumul Expres Craiova-Pitești: Sunt trei morți și doi răniți. Traficul este blocat spre Craiova

1 minut de citit Publicat la 17:35 04 Sep 2026 Modificat la 17:39 04 Sep 2026

Accident grav pe Drumul Expres Craiova-Pitești: Foto: DRPD Craiova

Trei persoane au murit și alte două au fost rănite într-un accident grav produs vineri pe DEx12 Craiova–Pitești, în apropiere de localitatea Priseaca, județul Olt. În accident au fost implicate o autoutilitară și un autotren cu remorcă. Circulația este complet blocată pe sensul Pitești–Craiova.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române, accidentul s-a produs în zona kilometrului 65. Cele două persoane rănite au nevoie de îngrijiri medicale, iar la fața locului intervin echipajele de urgență.

Traficul este oprit între nodul Negreni și nodul Valea Mare–Slatina, pe direcția spre Craiova. Polițiștii estimează că circulația ar putea fi reluată după ora 18:00.

Autotrenul avusese o explozie de anvelopă înainte de accident

DRDP Craiova a transmis că, înainte de producerea accidentului, autotrenul implicat suferise o defecțiune tehnică, după explozia unei anvelope.

Accident grav pe Drumul Expres Craiova-Pitești: Foto: DRPD Craiova

Șoferul a trecut de parcarea aflată în zona kilometrului 67, unde ar fi putut opri pentru verificări, și a mai continuat aproximativ un kilometru. Ulterior, autotrenul a fost oprit pe acostament, dar ocupa parțial banda 1.

O echipă tehnică de la CIC Negreni se îndrepta spre camion pentru a interveni și pentru a-l semnaliza corespunzător. Membrii echipei s-au oprit mai întâi pentru a îndepărta de pe carosabil resturile de anvelopă rămase în urma defecțiunii.

Accidentul s-a produs însă chiar în momentul în care echipa tehnică ajunsese în apropierea autotrenului, înainte ca acesta să poată fi balizat și semnalizat complet.

Accident grav pe Drumul Expres Craiova-Pitești: Foto: DRPD Craiova

Circulația rămâne blocată spre Craiova

La fața locului continuă intervenția echipajelor de urgență și a autorităților pentru gestionarea accidentului și eliberarea carosabilului.

Circulația pe sensul Pitești–Craiova rămâne blocată, iar șoferii trebuie să se aștepte la restricții și întârzieri până la finalizarea intervenției. Potrivit INFOTRAFIC, traficul ar putea fi reluat după ora 18:00.