Adrian Năstase îl atacă dur pe Iohannis: "Omul care vorbește în silabe"

Adrian Năstase reacționează după ce Klaus Iohannis a anunțat că va cere guvernului, în CSAT, să ia măsuri în cazul crimelor de la Caracal.

"Niciun text juridic nu este etern. Constitutia nu face exceptie. Nici chiar codurile penale. In 1991, a fost adoptată o constitutie care consacra Revolutia din 1989 iar in 2003 a fost adoptată o constitutie pre-aderare. După 2007, ar fi trebuit adoptată o costitutie a României post-aderare. Nu s-a intâmplat asta, pentru că in 2014, din meschine interese partizane, legea de revizuire nu a mai fost supusă referendumului.

Acum ne chinuim să punem mici petice constitutiei, pe chestiuni conjuncturale , in conditiile in care cazul Alexandra arată cât de stupidă este discriminarea coruptie/criminalitate iar ideea ca parlamentul, prin lege (pentru că prin constitutie nu se poate), să se „lege” că nu va da o lege de amnistie sau de gratiere pentru coruptie. Pentru violatori si criminali ar putea… Oricum, este stupid pentru că tot parlamentul ar putea să adopte, ulterior, o lege care să invalideze auto-limitarea propusă de presedinte."

