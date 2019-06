Adrian Năstase: Urmăresc evenimentele și dezbaterile importante, în primul rând cele referitoare la Sorina

Foto: Adrian Nastase/ Facebook

Adrian Năstase a anunțat pe blogul său că a plecat cu familia în vacanță, în sudul Franței.

Fostul premier a precizat că va rămâne conectat la actualitatea internă.

"Dupa conferinta de la Paris, am plecat in sudul Frantei, unde, impreuna cu familia, vom petrece zece zile mergand in diferite locuri.

Evident, urmaresc evenimentele si dezbaterile importante care au loc in tara, in primul rand cele referitoare la Sorina.

Pe de alta parte, vreau sa le multumesc tuturor celor care mi-au transmis urari cu ocazia zilei de nastere", a scris Adrian Năstase.