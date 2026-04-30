Aglomerație pe Valea Prahovei, înainte de minivacanța de 1 Mai. Coloane de mașini pe DN1, în Comarnic și Bușteni

<1 minut de citit Publicat la 18:45 30 Apr 2026 Modificat la 19:23 30 Apr 2026

Valorile de trafic sunt crescute în zona orașului Comarnic, precum și în stațiunea Bușteni / Sursa foto: Agerpres

Valori ridicate de trafic sunt înregistrate, joi după-amiază, pe drumul național DN 1 Valea Prahovei, pe sensul de deplasare către stațiunile montane, mii de turiști fiind așteptați să petreacă aici minivacanța de 1 Mai, notează Agerpres.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova, valorile de trafic sunt crescute în zona orașului Comarnic, precum și în stațiunea Bușteni, unde se înregistrează aglomerări de autovehicule.

Pe întreaga rețea de drumuri din județul Prahova sunt înregistrate precipitații sub formă de ploaie, aspect ce impune o atenție sporită din partea șoferilor, în condițiile reducerii aderenței carosabilului, precizează IJP.

Polițiștii recomandă șoferilor să circule cu viteză adaptată permanent condițiilor de drum, trafic și vizibilitate, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față; să evite manevrele riscante, precum depășirile neregulamentare; să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare și semnalizare.