SKB Group a transformat Automecanica S.A. dintr-un partener într-un pilon strategic al producției naționale de apărare

Aykut Özüner (stânga), Haydar Yenigun, Scobioala Andrei (dreapta)

SKB Group anunță finalizarea acordului de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni ale Automecanica S.A. către Otokar, liderul turc în exportul de vehicule terestre blindate şi furnizor strategic al NATO şi al Organizației Națiunilor Unite. Această tranzacție închide un traseu parcurs cu consecvență şi viziune de către SKB Group: de la preluarea unei companii aflate la limita supraviețuirii, până la predarea către un cumpărător strategic a unui producător activ de vehicule blindate la standarde NATO, cu 15 maşini finalizate, un backlog de comenzi de 800 de milioane de euro şi o facilitate de producție modernizată la cel mai ridicat nivel din istoria sa postdecembristă.

De la faliment iminent la 300 de locuri de muncă salvate

Când acționarii SKB Group au preluat Automecanica S.A., compania se afla într-o situație critică: zero comenzi, datorii acumulate şi perspectiva pierderii imediate a celor aproximativ 300 de locuri de muncă pe care le generează. În loc să lichideze activele, SKB Group a ales să investească — în oameni, în infrastructură şi în capacități industriale — pe termen lung, fără garanția unui contract de anvergură.

Astăzi, Automecanica S.A. are un backlog de comenzi de 800 de milioane de euro, cele 300 de locuri de muncă sunt păstrate şi în curs de extindere, iar compania este principalul operator al celui mai mare program de achiziție de vehicule militare din istoria recentă a României.

Această transformație nu s-a întâmplat în urma unui contract — a precedat-o şi a făcut-o posibilă.

"Am preluat o companie cu zero comenzi şi am construit-o pas cu pas, fără să ştim exact ce contract va urma. Am investit în oameni, în echipamente şi în autorizații înainte ca cineva să fi semnat ceva. Astăzi, Automecanica S.A. este un producător activ de vehicule blindate NATO, cu un portofoliu de comenzi de 800 de milioane de euro, iar România are o facilitate de producție de talie europeană”, spune Andrei Scobioală, Preşedinte SKB Group şi Automecanica S.A.

Tehnologii acumulate proiect cu proiect, pregătind terenul pentru COBRA II

Transformația Automecanica S.A. nu a început cu programul COBRA II — a fost pregătită de el. În anii care au precedat licitația, SKB Group a atras şi implementat la Mediaş o serie de proiecte industriale cu parteneri internaționali de prim rang: Liebherr, Haulotte şi Nooteboom. Fiecare dintre aceste colaborări a adus cu sine cerințe tehnice exigente, procese de calitate riguroase şi transferuri de know-how care au consolidat, strat cu strat, competențele industriale ale echipelor din Mediaş.

La acestea s-a adăugat proiectul autobuzului electric — un program de inovare care a validat capacitatea companiei de a gestiona tehnologii de înaltă performanță, sisteme electronice complexe şi cicluri de producție cu exigențe de calitate specific sectorului de apărare.

Acumularea acestor experiențe — proiect cu proiect, echipă cu echipă — a transformat Automecanica S.A. dintr-un simplu loc de producție într-un operator industrial cu capabilități reale de inginerie, mentenanță pe ciclu de viață şi integrare de sisteme. Exact profilul căutat de Otokar pentru un partener local în cel mai mare contract de export de vehicule blindate din istoria Turciei.

Cea mai mare investiție în infrastructură de la Revoluție încoace

Sub conducerea SKB Group, platforma industrială din Mediaş a traversat cea mai amplă etapă de investiții în echipamente şi construcții din istoria sa postdecembristă. Hale modernizate, utilaje noi, sisteme de testare, linii de vopsire şi infrastructură de sudură — toate au fost aduse la standarde care să permită producția serială a vehiculelor blindate COBRA II conform cerințelor NATO.

Aceste investiții au depăşit 16 milioane de euro din resurse proprii SKB Group, acoperind nu doar modernizarea activelor, ci şi plăți către creditori şi furnizori pentru a menține continuitatea operațională pe toată durata de pregătire. Rezultatul este vizibil concret la data tranzacției: 15 vehicule COBRA II sunt finalizate, dintre care 2 complet asamblate, iar liniile de producție sunt operaționale şi validate.

O viziune asumată înainte de licitație

Angajamentul SKB Group față de proiect nu a început odată cu semnarea contractului. Construind pas cu pas o platformă industrială unică în România — peste 140.000 de metri pătrați de hale, utilități complete, autorizații de producție în domeniul apărării şi o forță de muncă cu experiență relevantă — SKB Group a creat fundamentul pe care Otokar şi-a putut construi oferta tehnică şi angajamentele de producție locală.

Prezența, credibilitatea şi capabilitățile Automecanica S.A. au reprezentat elemente-cheie în construcția ofertei câştigătoare a Otokar pentru licitația organizată de C.N. Romtehnica S.A. Faptul că Otokar a ales Automecanica S.A. după un proces riguros de evaluare a potențialilor parteneri locali reprezintă, în sine, o validare a strategiei SKB Group.

Pregătirea producției COBRA II: un ritm fără precedent

După semnarea contractului între Otokar şi Ministerul Apărării Naționale în noiembrie 2024, echipa Automecanica S.A. a intrat într-un ritm de lucru intensiv. Spațiile industriale au fost adaptate, personalul tehnic a fost instruit prin programe dedicate de formare la locul de muncă, iar fluxurile de producție au fost calibrate conform standardelor Otokar.

În aprilie 2025, constituirea SAROM – Sisteme Apărare România S.R.L., o asociere 50/50 cu Otokar – a formalizat această colaborare.

Automecanica S.A. şi-a asumat coordonarea integrării subsistemelor de producție româneşti şi a lucrărilor pe cele zece variante misiune-specifice ale COBRA II, adaptate nevoilor operaționale ale Armatei Române. La data semnării acordului de vânzare, 15 vehicule sunt finalizate — dintre care 2 complet asamblate — şi asamblarea completă a tuturor vehiculelor produse local este programată să înceapă în iunie 2026.

Automecanica S.A. îşi asumă totodată rolul de operator de mentenanță pe întregul ciclu de viață al vehiculelor — nu doar producția, ci şi suportul tehnic, reviziile periodice şi actualizarea capabilităților, pe toată durata de serviciu a flotei COBRA II din dotarea Armatei Române.

Un capital industrial construit în opt decenii, valorificat strategic

Automecanica S.A. din Mediaş este succesoarea directă a Atelierelor de Stat pentru Aeronautică Mediaş (ASAM), fondate în 1941. Privatizată în 1997 şi preluată strategic de SKB Group, compania a parcurs sub această conducere transformațea industrială cea mai profundă din istoria sa postdecembristă: platforma a fost modernizată, autorizațiile din domeniul apărării au fost menținute şi consolidate, iar compania s-a poziționat activ ca partener de încredere pentru producători internaționali de prim rang.

SKB Group lasă în urmă o companie mai puternică, mai bine poziționată şi complet operațională — predată către un cumpărător strategic care îi poate amplifica impactul la scară europeană.

Impactul strategic pentru România

Prin tot ceea ce a construit şi livrat, SKB Group şi Automecanica S.A. au contribuit la un obiectiv național: România produce astăzi vehicule blindate de standard NATO pe propriul său teritoriu, cu echipe româneşti instruite la standarde internaționale şi cu capabilități de mentenanță pe ciclu de viață. Nu este vorba despre un simplu contract de asamblare — ci despre un transfer real de tehnologie, de procese industriale şi de competență tehnică, materializat într-o facilitate funcțională, cu personal format şi fluxuri validate.

Achiziția Automecanica S.A. de către Otokar reprezintă, în acelaşi timp, recunoaşterea valorii industriale şi strategice a platformei din Mediaş.

Această tranzacție nu închide un capitol — deschide unul nou: cel al unei producții locale mature, integrate într-un lanț de aprovizionare european şi NATO, cu oportunități de export şi cu potențialul de a consolida România ca națiune producătoare activă în ecosistemul de apărare al Alianței.

Despre SKB Group

SKB Group este un grup de companii româneşti cu sediul în Mediaş, județul Sibiu, activ în sectorul industrial şi al apărării. Prin intermediul Automecanica S.A., SKB Group a dezvoltat una dintre cele mai importante platforme industriale de apărare din România, devenind partenerul local ales de Otokar pentru implementarea Programului COBRA II ATBTU. Grupul continuă să investească în capacități industriale şi în proiecte de apărare relevante pentru securitatea națională şi colectivă.