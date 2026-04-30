Medvedev cere pregătiri pentru apocalipsa nucleară: "Cine nu realizează riscul e un prost. Nodul contradicțiilor e strâns în Orient"

2 minute de citit Publicat la 18:31 30 Apr 2026 Modificat la 18:32 30 Apr 2026

Reprezentare grafică a unei explozii nucleare. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei spune că lumea trebuie să fie "pregătită" pentru scenariul anihilării nucleare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că apocalipsa nucleară este „o posibilitate reală”, iar pe cei care nu realizează acest lucru sunt „visători sau proști”, notează The Moscow Times.

„Sunt adesea acuzat că folosesc o retorică dură și că vorbesc despre o apocalipsă nucleară, dar, din păcate, aceasta este o posibilitate reală. Cine nu își dă seama de asta este un visător sau un prost”, a spus Medvedev, vorbind un eveniment public cu tematică educațională.

El a insistat că lumea trebuie să se pregătească pentru un scenariu de anihilare nucleară reciprocă.

La capitolul „pregătiri”, fostul președinte și premier rus a indicat tocmai triada nucleară rusă, formată de capacitățile balistice de la sol, de bombardierele strategice și de submarinele dotate cu bombe atomice.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate a admis că discuția despre cine ar fi primul care va folosi arme nucleare este inutilă.

Medvedev a opinat că „nodul contradicțiilor” este în prezent foarte strâns, inclusiv pe seama conflictului din Orientul Mijlociu.

The Moscow Times amintește că, pe 5 februarie 2026, a expirat tratatul numit „New START” (Noul START, Tratatul privind măsurile de reducere și limitare, în continuare, a armelor ofensive strategice).

Acesta era ultimul acord care limita arsenalele nucleare ale Rusiei și Statelor Unite.

Marco Rubio: Vechiul mecanism bilateral a devenit irelevant din cauza potențialului nuclear al Chinei

Administrația lui Donald Trump a ales să nu îl reînnoiască, iar secretarul de stat american Marco Rubio a spus că Statele Unite își vor moderniza arsenalul atomic și vor negocia „dintr-o poziție de forță”, în contextul în care sistemul bilateral de verificare anterior devenise irelevant, din cauza potențialului nuclear în creștere al Chinei.

În septembrie 2025, Trump a ordonat Pentagonului să reia testele nucleare pentru prima dată după mai bine de 30 de ani.

„Din cauza enormei lor puteri distructive, am regretat decizia, dar nu am avut de ales”, a scris el la momentul respectiv pe Truth Social, adăugând: „Alții le fac, e potrivit să facem și noi.”

Moscova și-a declarat disponibilitatea pentru dialog cu SUA în domeniul armamentului nuclear, dar în condiții noi.

Reprezentantul permanent al Rusiei la Conferința de Dezarmare de la Geneva, Ghenadi Gatilov, a declarat că negocierile sunt posibile doar cu participarea altor puteri nucleare, inclusiv Marea Britanie și Franța.

Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a menționat că Rusia este pregătită să respecte restricțiile anterioare dacă și Statele Unite fac același lucru.

Ppurtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a reiterat disponibilitatea pentru dialog dacă Washingtonul oferă „răspunsuri constructive”.

Axios, citând surse anonime, a relatat că Statele Unite și Federația Rusă au convenit să respecte Noul START timp de șase luni după expirarea acestuia.