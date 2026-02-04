Dezarmare nucleară: Ce este tratatul nuclear New START dintre SUA și Rusia şi de ce contează faptul că expiră

Explozie nucleară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ultimul tratat de control al armelor nucleare rămas valabil între Rusia şi SUA, cunoscut sub numele de New START, expiră joi, 5 februarie. Reuters a trecut în revistă prevederile acestui tratat şi motivele pentru care acesta este important, transmite Agerpres.

Cine a semnat tratatul New START şi ce prevede el?

New START a fost semnat în 2010 de preşedintele SUA Barack Obama şi Dmitri Medvedev, aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin şi care a fost preşedinte al Rusiei un singur mandat. La acea vreme, relaţiile dintre cele două ţări treceau printr-o „resetare”.

Tratatul a intrat în vigoare în anul următor.

Tratatul stabileşte limite pentru armele nucleare strategice - tipul pe care fiecare parte l-ar folosi pentru a ataca centrele politice, militare şi industriale vitale ale adversarului în cazul unui război nuclear.

New START limitează numărul de focoase strategice desfăşurate la 1.550 de fiecare parte, cu maximum 700 de rachete şi bombardiere lansate de la sol sau de pe submarin şi 800 de lansatoare.

Ce împiedică oricare dintre părţi să trişeze?

Tratatul includea un sistem de inspecţii la faţa locului, cu preaviz scurt, astfel încât fiecare parte să se poată asigura că cealaltă se conformează.

Dar, în 2023, Putin a suspendat participarea Moscovei din cauza sprijinului SUA pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

Măsura a dus la stoparea inspecţiilor - care oricum fuseseră suspendate în timpul pandemiei de COVID-19 - şi a obligat fiecare parte să se bazeze pe propriile evaluări ale serviciilor de informaţii cu privire la ceea ce făcea cealaltă parte.

Cu toate acestea, niciuna nu a acuzat-o pe cealaltă de încălcarea limitelor privind focoasele nucleare, care rămân în vigoare.

De ce cele două părţi nu prelungesc pur şi simplu tratatul?

Textul tratatului spune că acesta poate fi prelungit o singură dată, iar acest lucru s-a întâmplat deja - în 2021, imediat după ce democratul Joe Biden a devenit preşedintele SUA.

În contextul iminentei expirări a New START, Putin a propus în septembrie anul trecut ca fiecare parte să convină informal să respecte limitele focoaselor nucleare pentru încă un an.

Însă actualul preşedinte al SUA, republicanul Donald Trump, nu a răspuns încă oficial la această sugestie.

Va accepta Trump propunerea lui Putin?

Nu ştim încă şi nici prea mult timp nu mai este.

În SUA, există argumente pro şi contra acceptării acestei propuneri.

Cei care sunt în favoarea propunerii spun că ar demonstra voinţă politică de a evita o cursă a înarmărilor şi ar câştiga timp pentru a afla ce se întâmplă în continuare.

Alţii spun că SUA ar trebui să se descotorosească acum de limitele impuse de New START pentru a-şi spori arsenalul cu scopul de a răspunde în acest fel unei acumulări rapide de arme nucleare din partea Chinei şi că, făcând contrariul, ar fi un semnal de slăbiciune.

De ce lipsa unui tratat de dezarmare nucleară contează?

Dacă Moscova şi Washingtonul încetează să respecte reciproc limitele privind arsenalele lor nucleare cu rază lungă de acţiune, acest lucru va marca sfârşitul a peste o jumătate de secol de constrângeri în privinţa acestor arme.

Expirarea New START lasă un gol, deoarece nu au avut loc discuţii cu privire la un tratat succesor.

Susţinătorii controlului armelor se tem că acest lucru creşte riscurile nucleare, mai ales într-un moment de tensiune internaţională sporită din cauza războaielor din Ucraina şi Orientul Mijlociu.

Experţii spun că valoarea tratatelor nucleare nu constă doar în stabilirea unor limite numerice, ci şi în crearea unui cadru stabil şi transparent pentru a preveni scăparea de sub control a cursei înarmărilor.

Fără un acord de înlocuire, ce ar putea face ambele părţi?

Fiecare parte ar fi liberă să îşi mărească numărul de rachete şi să desfăşoare alte sute de focoase strategice.

Cu toate acestea, experţii spun că acest lucru prezintă unele provocări tehnice şi logistice şi nu s-ar întâmpla peste noapte - ar fi nevoie de aproape un an întreg pentru a face schimbări semnificative.

Pe termen mai lung, există îngrijorarea că ar putea apărea o cursă a înarmărilor nereglementată, în care fiecare parte ar continua să acumuleze arme pornind de la cele mai pesimiste presupuneri pe care le-ar face în legătură cu planurile părţii adverse.

De ce ar fi nevoie pentru a se ajunge la un acord privind înlocuirea tratatului New START?

Trump spune că îşi doreşte un tratat nou, mai bun, dar experţii sunt de părere că un astfel de demers implică un proces lung şi dificil.

Un tratat succesor ar trebui probabil să abordeze şi alte tipuri de arme nucleare, între care cele cu rază scurtă şi medie de acţiune, precum şi noile sisteme „exotice” pe care Rusia le-a dezvoltat de la intrarea în vigoare a New START, cum ar fi racheta de croazieră Burevestnik şi drona submarină de tip torpilă cu propulsie nucleară Poseidon.

Pe lângă faptul că astfel de acorduri sunt complexe şi tehnice, nu există nici măcar o înţelegere cu privire la cine ar trebui să participe.

Deşi Trump a declarat că doreşte să urmărească „denuclearizarea” atât cu Rusia, cât şi cu China, Beijingul spune că este nerezonabil şi nerealist să i se ceară să se alăture discuţiilor trilaterale cu ţări ale căror arsenale sunt mult mai mari decât ale sale.

La rândul său, Rusia susţine că şi forţele nucleare ale Regatului Unit şi Franţei, ţări membre ale NATO, ar trebui să fie supuse negocierilor, lucru pe care aceste state îl resping.