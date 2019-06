Anunţul făcut de Vladimir Putin privind armele nucleare

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că Moscova şi Washingtonul "au dispus ca miniştrii lor de externe ţări să înceapă consultările" asupra unei prelungiri a tratatului nuclear START, informează AFP.



"Dar nu se poate spune încă dacă aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin în marja G20 de la Osaka.



Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat în 2010, menţine arsenalele nucleare rus şi american cu mult sub nivelul celor din Războiul rece. El ajunge la scadenţă în 2021, într-o perioadă de puternice tensiuni între cele două mari puteri nucleare.



Rusia şi SUA şi-au suspendat deja în acest an participarea la tratatul de dezarmare nucleară INF (Tratatul privind Forţele Nucleare Intermediare) referitor la armele cu rază scurtă şi medie de acţiune (între 500 şi 5.500 km) semnat la finalul Războiului rece, acuzându-se reciproc că îl încalcă.