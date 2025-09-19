Al treilea cel mai mare stadion din România a fost lăsat în paragină. Reabilitarea costă 70 de milioane de euro

Stadionul Medgidia este al treilea ca mărime din România, după Stadionul 23 August şi cel din Timişoara. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Al treilea cel mai mare stadion din România, care în anii '80 strângea şi 40.000 de spectatori la un singur meci, este acum aproape pustiu. Stadionul din Medgidia mai găzduieşte acum, rar, competiţii locale, iar sportivii din zonă se antrenează acolo. Lipsa investiţiilor a dus la un stadiu avansat de degradare, iar sportivii ar putea fi puşi în pericol. Suma necesară pentru reabilitare este una uriaşă – 70 de milioane de euro, iar în această perioadă de austeritate, edilul din Medgidia spune că nu există posibilităţi ca stadionul să cunoască faima de altă dată, a relatat Antena 3 CNN.

"Acest complex sportiv a fost inaugurat în 1978 şi primul meci a fost în 1979, o partidă de under 16 între România şi Franţa, câştigată de tricolorii noştri, micii noştri tricolori", a declarat Marian Manolescu, fost sportiv, pentru Antena 3 CNN, iar interviul a fost difuzat la "News Hour with CNN", emisiune care poate fi urmărită de luni până vineri, începând cu ora 18:00.

Atunci, la meciuri se adunau zeci de mii de spectatori. Acum, stadionul Medgidia mai găzduieşte rar competiţiile mici şi tinerii din localitate se antrenează ocazional acolo. Întrebată ce ar trebui reparat urgent, o tânără a spus: "Scările, în primul rând, pentru că ne lovim frecvent de cioburi, cuie, ne înţepăm în sârmă. Şi pista... dacă s-ar putea amenaja special pentru alergare... ar fi o investiţie profitabilă".

"Cele care ar trebui să fie locurile spectatorilor sunt extrem de degradate. Spre exemplu, aici, unde m-am aşezat, se vede armătura dinăuntrul betonului, semn că cei care ar fi trebuit să stea aici în timpul meciurilor nu ar fi deloc în siguranţă", a relatat Alexandra Gheţea, corespondent Antena 3 CNN.

Acum stadionul apartine primariei. Pentru a fi readus la viata, insa, are nevoie de investitii seriose. Iar bugetul orașului este, momentan, prea mic pentru o astfel de sumă.

"Dacă vrem să fim un pic corecţi, activitatea în stadion, la ora aceasta, se poate desfăşura. Chiar se susţin aici competiţii, a fost omologat inclusiv la liga a III-a. Însă, mai sunt lucruri de pus la punct. Prin reabilitarea acestui stadion, care ar însemna undeva la 70 de milioane de euro.

Fonduri europene şi alte fonduri nu există pentru astfel de investiţii, iar bugetul local al municipiului Medgidia – este imposibil să alocăm din bugetul local bani pentru reabilitarea unui obiectiv care nu este folosit decât o dată pe săptămână şi, participanţi, 1.000 - 2.000 de oameni", a declarat Valentin Vrabie, primar oraşului Medgidia, pentru Antena 3 CNN, iar interviul a fost difuzat la "News Hour with CNN", emisiune care poate fi urmărită de luni până vineri, începând cu ora 18:00.

