Alertă alimentară: Legumele din piețe conțin pesticide peste limita legală. La ce trebuie să fim atenți atunci când cumpărăm

Legumele din piețe conțin niveluri de pesticide de zeci de ori peste limita legală / foto: Getty Images

Salata, spanacul, roșiile și alte legume din piețe conțin niveluri de pesticide de zeci de ori peste limita legală, unele având chiar combinații de substanțe nocive, arată o analiză Observator News. Alexandru Cîrîc, director Institutul de Cercetări Alimentare, a explicat, miercuri, la Antena 3 CNN, de unde ar trebui să cumpărăm legumele și la ce să fim atenți.

Specialistul atrage atenția că unii producători încearcă să profite de cererea mare din această perioadă, însă riscă sancțiuni dacă nu respectă regulile.

„Ce ar trebui să facem? Ar trebui să nu mai fim foarte tentați de trufandale, pentru că trufandale acestea au totuși, pe lângă costurile financiare, pot avea și niște costuri pentru sănătate. Pe de altă parte, ar trebui ca atunci când suntem producători pentru aceste produse, să avem un pic de responsabilitate față de semeni.

În momentul în care aruncăm pe piață niște produse tratate recent, pentru că aici este vorba de un tratament recent, altfel acest tratament este eliminat în timp, și aruncăm pe piață niște produse tratate recent în mod iresponsabil este normal ca autoritatea, la un moment dat, să se sesizeze și să rămânem și fără acele produse.

Producătorii încearcă să obțină niște venituri din produse cum ar trufandalele, din produse foarte, foarte căutate acum din aceste verdețuri noi, dar toată producția le va fi distrusă”, a explicat acesta.

Alexandru Cîrîc a oferit și câteva recomandări consumatorilor. Potrivit acestuia, clienții nu pot identifica ușor produsele contaminate, astfel că le recomandă să cumpere legumele din supermarket, pentru că există controale mult mai stricte.

„Noi, ca și consumatori obișnuiți, nu avem ce să facem, nu putem să distingem pur și simplu pe raft sau pe tarabă. Ce putem să facem? Să luăm din locuri în care știm că există un control mai riguros. Și locurile acestea nu sunt în piață, ci în market.

Nu se poate controla fiecare tarabă în parte. Ar trebui un control mai riguros încă din acea emitere a certificatului de producător, pentru că sunt foarte mulți care nu sunt producători în piețe, ci cumpără la rândul lor, din alte locuri care nu sunt controlate, nici nu se poate face în totalitate.

Uneori, autorităților le e imposibil să facă trasabilitatea, să își dea seama de unde provine acel produs, pentru că se cumpără la a doua, la a treia, la a patra mână în piețe, în zonele de retail și în magazinele mai mari, nu neapărat în lanțurile de retail, aici avem un control, pentru că ei au niște depozite, niște lucruri în care se fac controale și acum, să spunem, retailerii își controlează marfa pentru că nu își permit să piardă tone de produs, pe când un producător care are 20 de legături de leuștean își permite până la un moment dat să le piardă”, a încheiat Alexandru Cîrîc.