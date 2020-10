Alexandru Nicolae, despre cuvintele mici care ne dau mari bătăi de cap

Autorii au lucrat peste un an să adune și să explice detaliat statutul gramatical al celor mai dificile cuvinte din română. Au ieşit în total 165 de cuvinte într-o carte pasionantă pentru amatorii de subtilităti: "Dicţionar de interpretări gramaticale", sub coordonarea Gabrielei Pană Dindelegan.

Autorii sunt profesori universitari cu experienţă la catedră şi în cercetare.

Alexandru Nicolae este unul dintre membrii echipei care a povestit la Antena 3, totul despre cuvintele mici care provoacă încurcături mari.

''Acest dicţionar de interpretări gramaticale este o noutate absolută. Există un dicţionar etimologic, istoric al francezei, dar nu se compară cu dicţionarul nostru. Istoricul aceste cărţi. După ce a apărut gramatica academiei, în 2005, dinspre şcoală au apărut diverse cerinţe pentru o lucrare mai simplă, mai suplă, mai adaptată pentru practica şcolară.

Am făcut o gramatică de bază pe care am adus-o să o vedeţi aici, după care am făcut o gramatică specială pentru gimnaziul despre care am vorbit anul trecut. Cu toate acestea, acest grup coordonat de doamna profesoară Gabriela Pană Dindelegan, a ajuns la concluzia că nu poţi să discuţi toate proprietăţile speciale ale fiecărui cuvânt. Gramatica înseamnă a pune cuvintele în nişte categorii în a le analiza, dar înseamnă mai mult decât atât. Fiecare cuvânt are o viaţă a lui, o gramatică a lui'', a spus Alexandru Nicolae.