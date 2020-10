Alis Grasu, manager Ambulanţă Bucureşti-Ilfov: ''Jumătate din apeluri sunt de la pacienţi cu COVID-19!''

Alis Grasu, Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, a spus că se fac eforturi mari pentru a face faţă numărului mare de solicitări ale pacienţilor care solcită Serviciul de Ambulanţă Bucureşti.

''Este un volum foarte mare de muncă. Se fac eforturi comune, noi și Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Serviciul SMURD, pentru a gestiona și această situație.

Dacă ne raportăm doar la ultimele 24 de ore, din ce cele 1.800 de solicitări venite la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, 40,72% sunt cazuri despre pacienţi cu infecţia COVID-19. Aici nu am luat în calcul şi pacienţii care sunt transportaţi la spital pentru cei asimptomatici, sau cu simptomatologie minoră, care sunt duşi pentru evaluare. Nu i-am luat în calcul şi pe aceştia. Practic, am luat în calcul urgenţa aceea de cod roşu, de cod galben. Ar fi undeva de 50-51% dacă am lua şi aceste cazuri.

Alice Grasu a spus că au fost şi situaţii în care ambulanţele ajung la spital cu opt-nouă persoane care au COVID-19

Da, au fost şi astfel de situaţii şi sunt în continuare. Este vorba de acei pacienţi care sunt asimptomatici, au testul pozitiv pentru COVID-19, sau au simptomatologie minoră şi sunt transportaţi conform legii la spital pentru a fi evaluaţi. Ei sunt transportaţi în ambulanţe care au capacitatea din construcţie să transporte mai multe persoane. Se numesc ambulanţe tip A2. Sunt transportaţi cu microbuze ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă sau cu acele mijloace de intervenţie numite maşini pentru victime multiple, tot de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

Numărul solcitărilor este foarte mare, iar prioritare sunt urgenţele de cod roşu, unde viaţa este pusă în pericol imediat

Nu am refuzat niciodată nicio solicitare. Singurul lucru pe care îl luăm în calcul de fiecare dată este o prioritizare cât mai corectă a acestor cazuri şi asta din cauza resurselor limitate, astfel încât să protejăm urgenţa de cod roşu.

(...) Se lucrează foarte mult. Sunt zile în care numărul solicitărilor este foarte mare, de aceea este nevoie în permanentă de o prioritizare cât mai corectă a solicitărilor, atsfel încât să protejăm în continuare urgenţa de cod roşu, acolo unde viaţa este pusă în pericol imediat, urgenţa de cod galben şi sigur, ne ducem şi la persoanele care prezintă semne şi simptome de COVID-19, dar sunt consultaţii la domiciliu, nu reprezintă urgenţă şi aici, timpii de aşteptare sunt mai lungi.

Sunt patru centre în Bucureşti unde se face această evaluare a pacientului asimptomatic, sau cu simptomatologie minoră. Acestea sunt Spitalele de Boli Infecţioase, Institutul Marius Nasta şi Centrul de la Chitila'', a spus Alis Grasu la Antena 3.