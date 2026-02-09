Amenzi de 190.000 de lei la supermarketuri din Dâmbovița: inspectorii au găsit mizerie și alimente fără etichetă

1 minut de citit Publicat la 12:56 09 Feb 2026 Modificat la 12:56 09 Feb 2026

În cadrul controalelor, inspectorii DSVSA au prelevat și probe pentru verificarea conformităţii produselor alimentare. Foto: Getty Images

Inspectorii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Dâmboviţa au dat 16 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 190.000 de lei, după mai multe controale în supermarketurile din județ, relatează Agerpres.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, respectiv:

deficienţe de etichetare, lipsa informaţiilor sau marcarea incorectă şi/sau incompletă a elementelor de identificare şi caracterizare, neoferindu-se consumatorilor informaţiile obligatorii, care să permită alegerea sortimentului dorit;

încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor alimentare;

mijloace de transport produse alimentare necorespunzătoare, neînregistrate sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

lipsă document de înregistrare sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor - pentru alte activităţi desfăşurate în cadrul supermarketurilor;

Au mai fost descoperite nereguli privind spaţiile supermarketurilor, respectiv pereţi exfoliaţi şi neigienizaţi, pavimente deteriorate şi murdare, ferestre neigienizate, plafoane nefinisate, suprafeţe de lucru, ustensile şi utilaje neigienizate, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare.

„Au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 190.000 lei, 5 avertismente verbale conform O.G. nr. 2/2001 şi au fost reţinute oficial aproximativ 62 kg de produse alimentare (...). Cetăţenii pot apela numărul Call Center al ANSVSA - 0800.826.787, un serviciu telefonic gratuit, disponibil din orice reţea de telefonie, pentru a face sesizări sau a obţine informaţii legate de siguranţa alimentelor”, a transmis DSVSA Dâmbovița într-un comunicat de presă.

În cadrul controalelor, inspectorii DSVSA au prelevat și probe pentru verificarea conformităţii produselor alimentare.