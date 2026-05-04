Americanii investesc pe piața energetică din Republica Moldova: 370 de milioane de dolari pentru construirea unei centrale electrice

Americanii vor construi o nouă centrală electrică. În imagine: termocentrală lângă Chișinău, Republica Moldova. Foto: Profimedia Images

Un fost general din Forțele aeriene ale SUA va investi 370 de milioane de dolari pentru construirea unei centrale electrică pe gaze în Republica Moldova, se arată într-o investigație publicată luni de publicația tv8.md. Roman Șeremet, fost consilier al ministrului moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a povestit cum a ajuns să apeleze la firma generalului american în rezervă, după o vizită făcută în România.

„Când am fost într-o vizită în România, unde discutam cu o companie din România care are la noi un proiect pe energetică, discutam cu niște cunoștințe acolo pe care le aveam de lucru și îi întrebam cu ce se ocupă. Mi-au zis că discutăm cu o companie mare din America, care în parteneriat cu o companie auto foarte mare au luat acum niște contracte tot pe energie și vor să facă în România. Adică erau încă la discuții. Urmau să facă o vizită în România să vadă. Eu am zis de ce în România, hai la noi. Voi aveți multă generare, iar noi nu avem practic deloc, doar regenerabile, hai să vină la noi. Și iată din chestia asta s-a trezit interesul. Au făcut o vizită, două. Atunci s-a semnat și memorandumul care de fapt era formalizarea unui interes de a investi, nici măcar nu era decizie”, a spus Roman Șeremet.

Conform tv8.md, Comisia pentru Situații Excepționale din Republica Moldova dispusese, în 2025, ca Ministerul de Interne de la Chișinău să solicite asistență, prin mecanismul de Protecție Civilă al UE, pentru construcția unei centrale, cu o capacitate de 125 MW la Termoelectrica și achiziția a 10 turbine pe gaze, cu o capacitate totală de 100 MW.

Ministerul Energiei de la Chișinău a apelat însă la companii americane.

Cele două companii americane cu care ministrul a semnat Memorandumul de înțelegere se numesc Small Business Consulting Corporation și Weeler Machineery. Fondatorul și șeful primei companii este Gerald Goodfellow, general în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA. Acesta a fost de acord, conform publicației din Republica Moldova, să investească peste 300 de milioane de dolari în construcția centralei electrice pe gaze cu o capacitate de 100 MW.

„Intenția a fost de a aduce o capacitate de generare a energiei electrice rapidă în Moldova. Imediat după această decizie CSE, ministerul a lucrat intens. A făcut apel la acest mecanism de ajutor reciproc sau cum se numește el al Uniunii Europene. S-a discutat bilateral, inclusiv cu UK, România, Norvegia, practic în toate țările au fost trimise. (n.r. solicitări). Toată lumea a spus, domnilor, căutați cine are disponibile motoare și bani nu s-a aruncat nimeni să ne dea. Pur și simplu nu s-au identificat resurse de finanțare”, a spus Sergiu Brașoveanu, fost consilier al ministrului Energiei.

Foștii consilieri guvernamentali Roman Șeremet și Sergiu Brașoveanu, implicați în negocieri, și-au dat ulterior demisia din guvern și s-au angajat la compania condusă de generalul american, notează publicația din Republica Moldova.