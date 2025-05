Anchetă pentru omor la un centru privat de îngrijire a bătrânilor. Descoperirile şocante făcute de poliţişti: beneficiarii erau filmaţi

Oficialii din cadrul Consiliului de Monitorizare urmează să facă o sesizare şi pentru încălcarea intimităţii în camere, pentru că bătrânii erau filmaţi în centrul privat din Dorohoi. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Acuzaţii grave la un centru privat de îngrijire a vârstnicilor din Dorohoi. Sunt suspiciuni de omor, condiții inumane și evaziune fiscală. Centrul a intrat în vizorul autorităților, după ce o femeie internată acolo a murit în condiții suspecte, iar fratele femeii a depus o plângere la poliţie.

Totul a pornit de la sesizarea fratelui unei paciente decedate, care a cerut deshumarea și o anchetă penală, suspectând că moartea surorii sale ar fi fost ascunsă. În plus, recent, inspectorii din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au fost în control şi au găsit probleme foarte mari. În plus, 37 de oameni erau găzduiţi în spaţii neautorizate şi, deşi, centrul are autorizaţie pentru 25 de beneficiari, în spaţiul autorizat se aflau cazate 35 de persoane.

Nelu Conovaru, fratele femeii care a murit, a rememorat într-un interviu ziua în care a primit vestea tristă: "Pe 26 ianuarie, m-a sunat o femeie să vin pe bulevard, la Biserica «Sfântul Vineri», că sora mea e în sicriu. Am crezut că pică pe mine cerul. Cred că a fost ajutată să moară categoric... la cum au acţionat procurorii şi au ajuns la centrul ăsta, unde, în loc de 25 de oameni, au găsit 72 şi... în ce condiţii erau".

Potrivit Antena 3 CNN, Monica Dumitrescu, inspector al Consiliului de Monitorizare, a spus: "Despre situţia deceselor nici acum nu am putut să aflăm. Am primit cinci dosare, nu ştiu din ce an sunt, au spus că îmi pot da un nume, am spus că nu am nevoie de nume, ci de certificatul constatator de deces".

În timpul controlului, inspectorii au găsit alimente expirate, ustensile murdare în bucătărie, și pacienți cu răni grave.

"Beneficiarii nu ştiu unde vor fi relocaţi, li s-a lăsat măsura să fie relocaţi în cel mai scurt timp. Urmează să facem o sesizare şi pentru încălcarea intimităţii în camere, pentru că erau filmaţi acolo. Nu aveau registre, nu exisă registre de incidente, nu există de predare tură", a declarat Monica Dumitrescu, inspector al Consiliului de Monitorizare.

Centrul privat funcționa încă din 2018 cu o autorizație pentru 25 de persoane, dar în realitate adăpostea 72 de batrani.

"A fost înregistrat un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de omor. Evaziune fiscala ref la faptul ca au fost identificați mai mulți beneficiari internați decât numărul maxim de persoane pentru care era autorizat centrul, iar veniturile realizate nu erau evidențiate în actele contabil abuz în serviciu constând în neîndeplinirea obligațiilor stabilite de lege, respectiv aceea de a notifica anumite instituții cu privire la decesul în centru a unei persoane cu dizabilități", a precizat inspector principal Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.

Costul pentru o singură persoană vârstnică în căminul groazei este de 4.500 de lei.

"M-a sunat fata, că a scris nu ştiu cine de rău pe grup şi că ne dă bolnavii acasă. Dar eu... ce să fac cu el?!? Sunt bătrână şi nu pot să-i îngrijesc, copiii au servici, au copiii lor", a povestit una dintre rude.

Contactat de reporterii Antena 3 CNN, administratorul centrului a refuzat să comenteze acuzațiile si neregulile descoperite.