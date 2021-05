Andrei Baciu, reacție în cazul românului care a mințit pentru a se vaccina cu trei doze: ”Pe lângă aceste mici scăpări, important este că informația ajunge peste tot”

”Cert este că până la urmă oamenii au înțeles că avantajele vaccinării sunt singurele care pot să închidă pandemia. Sigur că sunt și astfel de situații, până la urma urmei important este că oamenii din toate mediile au acces la informații corecte, complete, care promovează beneficiile și avantajele vaccinării și asta este până la urmă ceea ce ne dorim.

Sigur, sunt mici chestiuni pentru care ne-am asigurat că lucrurile nu se vor mai întâmpla, însă, lăsând la o parte aceste mici scăpări, important este că informația ajunge peste tot.”, a declarat Andrei Baciu pentru Antena 3.

Bărbatul din Dorohoi care a păcălit autoritățile să îi facă trei doze de vaccin anti-COVID: "I-am mințit pe toți, am avut noroc"

Bărbatul în vârstă de 49 de an din Dorohoi, care a păcălit cadrele medicale, în așa fel încât să îi fie administrată o doză suplimentară de vaccin anti-COVID, a explicat, la Antena 3, de ce a recurs la acest gest și cum se simte după a treia doză.

"A treia oară nu știu dar parcă la a două nu prea m-am simțit bine. După rapel. Asta a fost maraton, n-are nicio treabă. Și l-am făcut și pe al treilea și mă simt mult mai bine. Al doilea a fost mai slăbuț.

Am trecut, poate a fost un pic neatenție și l-am făcut și pe al treilea. Poate un pic neatenție, că doar sunt atenți tot timpul. Nu știu, am avut noroc. Toată lumea te întreabă. da, i-am mințit, i-am mințit pe toți.

A două doză n-a fost de ajuns. Pentru mine e ok.M-am dus pe răspunderea mea, eu trag răspunderea. M-am vaccinat pentru a mă asigura că sunt mai ok, cu a două parcă nu a fost suficient. Și am făcut și a treia, și acum mă simt mult mai bine. În clipă aia am avut noroc și am fost injectat și pe urmă am recunoscut. Am lăsat declarație și la poliție.

Le-am cerut voie să fac a patra. Dacă e posibilitatea. Când va veni timpul.

Eram mai stresat înainte și mi-am revenit acum cu vederea, după a treia doză. Mă simt mult mai bine. Sunt om normal. Te simți mult mai bine. Eram stresat un pic că aveam probleme cu ochii. Și mi-am revenit acum cât de cât.

N-am furat, i-am mințit, atâta tot. Nu am profitat, am avut noroc. Ca la masă, ceri și a treia farfurie" a povestit, în exclusivitate pentru Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal