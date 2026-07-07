Angajații unei instituții publice ar fi pescuit ilegal sturioni, sub pretextul cercetării științifice. Sunt percheziții în Ialomița

Angajații unei instituții publice ar fi pescuit ilegal sturioni, sub pretextul cercetării științifice. FOTO: Politia de Frontieră

Polițiștii au făcut 12 percheziții în județul Ialomița, într-un dosar în care sunt cercetate fapte de braconaj la sturioni, peștii fiind pescuiți sub pretextul cercetării științifice de angajații unei instituții publice.

'Cercetările în cauză vizează modalitatea în care o instituție publică cu atribuții în domeniu avizează pescuitul de sturioni în scop de cercetare științifică, peștele fiind însă braconat în beneficiul altor persoane, inclusiv entități juridice, fapt ce a condus la diminuarea semnificativă a populației de morun/femelă, care reprezintă o țintă pentru icrele produse', informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).



În acest context, sub pretextul pescuitului în scop științific sau comercial, în perioada noiembrie 2025 - iunie 2026, mai multe persoane ar fi pescuit ilegal pește din specia sturionilor, pe brațul Borcea, în scopul comercializării, scrie Agerpres.



La percheziții au fost identificate aproximativ 15 kg de pește din diferite specii, 19 kg de pește din specia sturion (cega și păstrugă), cinci plase monofilament de pescuit și șase ohane folosite la capturarea sturionilor.



Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Direcției de Ordine Publică - IGPR, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Poliție Delta Dunării și IPJ și cu ajutorul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.