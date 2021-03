ANSVSA calmează populația: Pâinea neambalată nu transmite COVID-19! Reacție la un spot publicitar

ANSVSA consideră că nu este necesară reglementarea suplimentară a comercializării produselor de panificaţie neambalate, iar spotul publicitar pe această temă, difuzat la tv, nu face decât să inducă în eroare consumatorii.

Ca urmare a apariției în spațiul public a spotui publicitar prin care se solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) reglementarea comercializării produselor de panificaţie neambalate, inducându-se ideea că pâinea neambalată poate constitui o sursă de îmbolnăvire de COVid-19, instituția a organizat o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor de profil, pentru a informa și a clarifica necesitatea unei astfel de acţiuni, precum şi de a analiza impactul negativ care poate fi generat pe piaţa produselor respective prin mediatizarea de informații eronate.

Informaţiile eronate apărute în spaţiul public au creat confuzie

Reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor din domeniul panificaţiei au reclamat faptul că informaţiile eronate apărute în spaţiul public au creat confuzie în rândul operatorilor şi o stare de îngrijorare nejustificată în rândul consumatorilor, ceea ce a generat pierderi economice importante pe piaţa produselor de panificaţie neambalate.

Cu acest prilej, reprezentanții ANSVSA au precizat că la această dată nu există dovezi ştiintifice că alimentele sunt o sursă probabilă sau o cale de transmitere a virusului, aşa cum, de altfel, este menţionat în ghidurile pentru industria alimentară elaborate de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)/WHO (World Health Organization) și EFSA (European Food Safety Authority), publicate în luna aprilie a anului trecut.

Nu există informații disponibile privind prezența și supraviețuirea pe alimente a virusului responsabil de COVID-19, astfel încât să fie posibilă infectarea oamenilor.

În Uniunea Europeană legislaţia privind siguranţa alimentelor, inclusiv pentru domeniul produselor de panificaţie, nu a fost modificată pe considerente legate de pandemie.

În acest context, ANSVSA consideră că nu este necesară reglementarea suplimentară a comercializării produselor de panificaţie neambalate. Respectarea cu stricteţe de către personalul angajat care manipulează şi comercializează alimentele a regulilor privind siguranţa alimentelor, a celor de igienă personală şi de informare adecvată a consumatorilor sunt mecanismele prin care produsele alimentare puse pe piaţă sunt sigure.

ANSVSA asigură consumatorii că pâinea și produsele de panificație neambalate, comercializate cu respectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor nu prezintă risc de îmbolnăvire, inclusiv cu virusul SARS-CoV-2.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal