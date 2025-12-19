Drumul de mare viteză Bucureşti - Giurgiu: în ianuarie începe lucrul la studiul de fezabilitate. Sursa foto: Facebook

Realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul de mare viteză Bucureşti - Giurgiu va începe din 19 ianuarie 2026, conform ordinului de începere pe care Compania Naţională de Investiţii Rutiere l-a emis vineri, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CNIR, proiectarea preliminară pentru acest obiectiv are o durată de 16 luni, studiul de fezabilitate urmând să stabilească traseul final, profilul investiţiei (autostradă/drum expres), numărul şi amplasarea nodurilor rutiere, precum şi structura.

Contractul pentru studiul de fezabilitate al primului drum rapid care se proiectează la frontiera cu Bulgaria a fost semnat în urmă cu o săptămână cu o asociere de firme de inginerie din România şi Turcia şi are o valoare de 34 milioane lei, finanţare asigurată prin Programul Transport şi din fonduri de la bugetul de stat.

"Studiul va sta la baza unei documentaţii solide, care va permite etapa viitoare de proiectare şi execuţie. Proiectul primului drum de mare viteză care facilitează legătura cu Bulgaria devine unul strategic şi va contribui la un transport rutier modern şi conectivitatea între cele două ţări", se arată în comunicat.