Preşedintele Poloniei i-a reproşat lui Zelenski că Ucraina este nerecunoscătoare: Efortul nostru n-a fost apreciat cum se cuvine

Preşedintelee Poloniei, Karol Nawrock. Foto: Getty Images

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a transmis, vineri, după ce s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Varşovia, că i-a reproşat liderului de la Kiev că ucrainenii ar fi nerecunoscători faţă de ajutorul pe care ţara lui l-a acordat statului invadat de Rusia. "Polonezii au sentimentul că efortul nostru, ajutorul nostru în multe forme acordat Ucrainei de la începutul invaziei la scară mare nu au fost nici apreciate şi nici înţelese cum se cuvine", a afirmat Nawrocki, conform Kiev Independent.

Peste 1 milion de ucraineni s-au refugiat în Polonia, de la începutul războiului. De asemenea, Varşovia a ajutat Ucraina şi din punct de vedere militar.

”Acesta este lucrul pe care l-am transmis, într-o discuţie fermă, cinstită, dar foarte cordială şi plină de curtoazie cu preşedintele Zelenski”, a mai spus Karol Nawrocki despre reproşurile la adresa lui Zelenski.

”Ucraina a fost mereu recunoscătoare Poloniei şi va rămâne. Rusia vrea discordia, vrea să distrugă o alianţă atât de solidă - alianţa a două naţiuni de-a lungul nenumăratelor generaţii din Ucraina şi din Polonia. Noi nu o vom lăsa s-o facă. Fără independneţa Ucrainei, a statului nostru, Moscova va veni inevitabil aici (în Polonia) şi mai adânc în Europa”, a replicat şi Zelenski.

Au discutat despre dronele Rusiei

Potrivit președintelui ucrainean, discuțiile celor doi lideri s-au concentrat pe probleme legate de război. Kievul a propus consultări cu Varșovia privind apărarea împotriva dronelor, deoarece dronele rusești au intrat de mai multe ori în spațiul aerian NATO în ultimul an.

Vizita lui Zelenski în Polonia vine după o călătorie la Bruxelles, unde liderii UE au aprobat un împrumut fără dobândă de 90 de miliarde de euro (105,5 miliarde de dolari) pentru Ucraina. Inițial, luând în considerare utilizarea activelor rusești înghețate, oficialii au optat pentru o abordare alternativă de finanțare după ce nu au reușit să ajungă la un consens.

„Dacă Rusia prelungește războiul, vom folosi fondurile pentru apărare”, a declarat Zelenski. „Dacă lumea va forța Rusia la pace, vom folosi aceste fonduri exclusiv pentru reconstrucția statului.”