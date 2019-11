ANSVSA, reacție după tragedia din Portul Midia: Animalele din vasul scufundat erau sănătoase şi apte pentru transport

Foto captura Antena3

Vaporul încărcat cu 14.600 de oi, care s-a scufundat parţial pe bordul drept, duminică dimineaţa, în bazinul Portului Midia, a fost autorizat sanitar-veterinar în luna martie a anului 2019, în conformitate cu legislaţia europeană, iar medicii veterinari oficiali au confirmat că animalele erau clinic sănătoase şi apte pentru transport, informează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).



"În data 23.11.2019, sub supravegherea medicilor veterinari oficiali, a început îmbarcarea ovinelor pe vaporul Queen Hind, cu destinaţia Arabia Saudită, îmbarcarea finalizându-se în data 24.11.2019. Vaporul a fost autorizat sanitar-veterinar pentru transportul de animale vii de către DSVSA Constanţa, în luna martie a anului 2019, pe baza evaluării realizate în conformitate cu prevederile legislaţiei UE şi naţionale în vigoare: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005, respectiv Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu procedura specifică privind controlul la frontieră al bunăstării animalelor vii destinate exportului, medicii veterinari oficiali au verificat animalele, vaporul şi documentele. S-a constatat că animalele erau clinic sănătoase şi apte pentru transport, iar densitatea prevăzută de legislaţie era respectată", precizează reprezentanţii Autorităţii într-un comunicat remis luni AGERPRES.



Potrivit sursei citate, încărcarea cu animale a navei s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2005 privind suprafaţa care trebuie alocată pe cap de animal. Pe nava respectivă, cu o suprafaţă totală utilă de 5.011 metri pătraţi, au fost îmbarcate 14.600 de capete de tineret ovin cu o greutate medie de 47,46 kg/cap de animal.



"Spaţiul alocat pe cap de animal a fost cu 10% mai mare decât cel prevăzut de legislaţia în vigoare", afirmă reprezentanţii serviciilor veterinare.



De asemenea, s-a verificat încărcarea corespunzătoare a navei cu apă şi furaje, ţinând cont de durata preconizată a călătoriei, precum şi funcţionalitatea echipamentelor obligatorii, cum ar fi cele de adăpare, de ventilaţie forţată, de desalinizare etc.



La scurt timp după plecarea transportului, a avut loc înclinarea navei în timpul operaţiunilor de pilotaj pentru dirijarea navei în larg.



"După producerea accidentului, s-a asigurat prezenţa serviciilor veterinare în punctul de ieşire Midia. La solicitarea acestora, a fost prezent şi medicul veterinar de liberă practică angajat al operatorului economic, pentru a asigura asistenţa veterinară. Pentru salvarea animalelor, alături de echipele ISU au venit două nave ale Gărzii de Coastă şi membrii unui ONG specializat în intervenţii în Marea Neagră. Animalele salvate până în prezent, în număr de 33, au fost cazate într-un adăpost special amenajat în Punctul de Ieşire Midia, unde li s-au asigurat hrană şi apă", arată instituţia în comunicat.



Potrivit ANSVSA, acţiunea de salvare continuă, animalele care vor fi recuperate de pe vas vor fi cazate în acelaşi adăpost, urmând ca, după verificarea stării lor de sănătate, să fie transferate cu mijloace de transport rutier, la ferma de origine, aflată la 5 km distanţă.



În prezent, serviciile veterinare se află la faţa locului şi colaborează cu celelalte instituţii implicate în acţiunea de salvare, pentru a asigura respectarea normelor de protecţie a animalelor, conform competenţelor.



Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, de 3785 tdw, încărcată cu 14.600 de oi şi un echipaj de 22 de marinari de naţionalitate siriană, s-a scufundat parţial pe bordul drept, duminică dimineaţa, în bazinul Portului Midia, după ce a plecat de la cheu, a informat Inspectoratul Poliţiei Judeţene (IPJ) Constanţa.



Conform sursei citate, apelul de urgenţă a fost primit la ora 11:51, prin dispeceratul 112, fiind solicitată intervenţia pentru salvarea echipajului de la bord şi a unui marinar căzut în apa Portului Midia.



Luni, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a dispus, la prima oră, prin ordin de ministru, iniţierea investigaţiei tehnice privind siguranţa şi constituirea comisiei de investigaţie în cazul incidentului din Portul Midia.



Totodată, Bode a semnat un ordin comun, alături de ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Csutak Nagy Laszlo, pentru constituirea de echipe mixte care să verifice modul în care au fost respectate prevederile legale privind încărcarea-descărcarea, îndeplinirea serviciilor de siguranţă maritimă, gradul de poluare, contaminarea apei în urma incidentului, respectarea condiţiilor de transport privind suprafaţa necesară îmbarcării, verificarea documentelor însoţitoare, dar şi alte elemente ce pot rezulta în urma investigaţiilor.



La rândul lor, crescătorii de animale din Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Ovine, Caprine şi Porcine din România (ACEBOP) au solicitat instituţiilor responsabile o anchetă urgentă şi pedepsirea celor vinovaţi de "dezastrul transportului maritim de animale vii din România"