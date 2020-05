Anunț de ultimă oră: Statele Unite pun capăt relației cu Organizația Mondială a Sănătății, ”marioneta Chinei”

Donald Trump a precizat că fondurile pe care partea americană le acorda OMS vor fi redirecționate către alte organisme.



În conferința de presă susținut vineri la Rose Garden, Trump a reluat acuzațiile privind modul în care organizația a gestionat pandemia de coronavirus și, OMS făcând jocurile Chinei și dezinformând lumea întreagă cu privire la apariția virusului.



"China are control total asupra OMS în ciuda faptului că Beijingul contribuie cu doar 40 de milioane de dolari pe an, în timp ce SUA au plătit aproximativ 450 de milioane de dolari anual. Am prezentat în detaliu reformele pe care trebuia să le facă și am discutat direct cu ei, dar au refuzat să le pună în aplicare”, a declarat Trump.



La 15 aprilie, preşedintele Donald Trump anunţa suspendarea contribuţiei SUA la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) pe motivul "proastei gestionări" a pandemiei noului coronavirus, informează miercuri agenţiile de presă internaţionale.