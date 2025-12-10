Aplicația „România, Hub Cultural” le arată elevilor patrimoniul cultural chiar din telefon. Proiectul, creat de 2 studenți din Suceava

Alexandru Tocilă și Matei Vasilean. Foto: Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Tot mai multe școli din România caută metode prin care să facă istoria și geografia mai atractive pentru elevi. Două dintre disciplinele considerate „clasice” pot fi acum descoperite într-un mod complet nou, printr-o aplicație creată de doi studenți din Suceava: Alexandru Tocilă și Matei Vasilean.

„România, Hub Cultural” este o platformă digitală care le permite utilizatorilor să exploreze obiective culturale, istorice și naturale, să afle povești locale și să își creeze trasee personalizate. Aplicația este gândită ca un instrument educațional modern, care poate fi folosit atât de profesori, cât și de elevi pentru documentare, proiecte și activități extracurriculare.

România are mii de monumente și situri istorice, dar doar o parte dintre ele sunt prezentate în manuale sau vizitate în excursii școlare. În multe localități, elevii nu cunosc clădirile, tradițiile sau legendele din propriul județ. Prin aplicație, aceste informații sunt adunate într-un singur loc și pot fi accesate ușor, cu date actualizate și verificate.

Inițiativa a fost recunoscută la nivel național prin includerea celor doi creatori în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Scopul programului este de a sprijini tinerii care propun soluții concrete pentru dezvoltarea țării.

Proiectul se află în plină dezvoltare, iar echipa lucrează la includerea ghidurilor audio și la colaborarea cu școlile din fiecare județ. Ideea este ca fiecare comunitate locală să poată contribui la conținut, trimițând informații despre tradiții, meșteșuguri sau locuri mai puțin cunoscute.

România are peste 1.800 de muzee și colecții publice, potrivit Institutului Național al Patrimoniului, însă multe dintre ele nu sunt prezente în mediul digital. „România, Hub Cultural” ar putea acoperi exact această lipsă, transformând învățarea și turismul cultural într-o experiență accesibilă, la care pot participa școlile, profesorii și comunitățile din toată țara.