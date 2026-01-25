Aproape jumătate de milion de șomeri în România. Care sunt joburile cele mai afectate de tăierile salariale

Foto: Inquam Photos/George Călin

România are în prezent aproape jumătate de milion de șomeri, iar locurile de muncă vacante sunt în scădere, în timp ce salariile nu mai cresc la fel de repede ca în 2024. Companiile sunt în prezent în „stand-by” până la publicare bugetului. Analiștii economici citați de Antena 3 CNN se așteaptă la valuri de concedieri în 2026.

Conform datelor oficiale, în România sunt înregistrați în acest moment 493.700 de șomeri.

Numărul locurilor de muncă vacante este în scădere constantă.

În trimestrul III 2024, erau 39.900 de posturi libere, iar în trimestrul III 2025, acestea au scăzut la 31.600, ceea ce înseamnă o reducere de 8.300 de locuri, aproape 21% mai puține decât anul trecut.

Între primul și al treilea trimestru din 2025, scăderea a fost mai moderată, de aproximativ 1.000 de locuri sau 3%. Datele arată că, după scăderea abruptă din 2024, piața muncii rămâne sub presiune, în ciuda tendințelor de stabilizare.

De asemenea, creșterea salariilor nu mai ține pasul cu inflația. Salariul mediu net se situează în prezent la 5.615 lei, iar majorările sunt mult mai lente comparativ cu anul trecut, ceea ce afectează puterea de cumpărare a angajaților.

Unele sectoare resimt cel mai puternic impactul scăderilor salariale. Cele mai mari reduceri s-au înregistrat în transporturile aeriene, cu -4,0%, iar alte domenii precum fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice, prelucrarea țițeiului și tranzacțiile imobiliare au consemnat scăderi între -0,5% și -3,0%.

Situația arată că piața muncii rămâne fragilă, cu locuri vacante tot mai puține și salarii care cresc mai încet, în timp ce companiile privesc cu precauție următoarele luni, așteptând claritate asupra bugetului și a politicilor economice.