Autorităţile au trimis un nou mesaj Ro-Alert în Tulcea, după ce au detectat ţinte care se deplasau către frontiera României cu Ucraina

Autorităţile au trimis un nou mesaj Ro-Alert în Tulcea. FOTO: Getty Images

ISU Tulcea a trimis un nou mesaj Ro-Alert, vineri, către populaţia din nordul judeţului, după ce Statul Major al Forţelor Aeriene a detectat ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina. "Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian", a transmis ISU, care a emis un mesaj asemănător şi joi.

”Astăzi, în jurul orei 12:00, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj de informare şi avertizare prin sistemul RO-Aert către populaţia din zona de nord a judeţului Tulcea. Mesajul are caracter preventiv şi vizează posibilitate căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Decizia transmiterii mesajului RO-Alert a fost luată în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele proprii de supraveghere, a detectat existenţa unor ţinte aflate în deplasare către zona de frontieră dintre România şi Ucraina", a transmis, vineri, ISU Tulcea.

Autorităţile au precizat şi cum ar trebui să reacţioneze oamenii: să-şi păstreze calmul, să urmărească cu atenţie mesajele transmise prin sistemul RO-Alert, să se informeze exclusiv din surse oficiale şi să sesizeze imediat, la numărul unic de urgenţă 112, incidente sau situaţii deosebite pe care le observă.

A fost alertă şi joi, în Tulcea

Rușii au atacat cu drone, joi dimineață, porturile ucrainene de la Dunăre, anunță Ministerul Apărării. Armata a ridicat două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

”Joi, 1 ianuarie, au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail”, anunţă, joi, Ministerul Apărării.

JOi, la ora 10.17, populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert.