Avertisment pentru șoferi: Ceață densă în mai multe județe. Se circulă în condiții de vizibilitate redusă

Publicat la 09:21 20 Sep 2025 Modificat la 09:23 20 Sep 2025

Avertisment de ceață densă în mai multe județe. Sursa foto: Getty Images

Centrul Infotrafic avertizează, sâmbătă, că se circulă în condiţii de ceaţă în mai multe judeţe, vizibilitatea fiind redusă.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că se circulă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Suceava, Maramureş, Cluj, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud”, anunţă Infotrafic.

Vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri şi izolat, sub 50 metri.

„Recomandăm conducătorilor auto să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depăşirile riscante când vizibilitatea este diminuată şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule”, transmit poliţiştii.

Aceştia recomandă pietonilor să-şi sporească atenţia şi să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de conducătorul auto.

„Pe cât posibil, evitaţi folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă”, avertizează poliţiştii.