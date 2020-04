Mai multe avioane ale armatei ruse au zburat deasupra unei nave de război a SUA. Operațiunea a fost filmată - VIDEO

Incidentul a avut loc pe 17 aprilie, în Marea Baltică.

În zonă au apărut și avioane NATO, aparținând Forțelor Aeriene din Belgia, care au escortat avioanele rusești și au filmat operațiunea.

Nava americană, USS Donald Cook, se afla în Marea Baltică din 11 aprilie, pentru a lua parte la exerciții NATO.

„NATO rămâne vigilentă și este pregătită să răspundă la orice fel de amenințare”, se arată într-un comunicat al NATO.

These Russian planes were flying low over a US navy destroyer when they were met by the Belgian Air Force.



Watch the latest videos from Sky News: https://t.co/Dtwv0VOVos pic.twitter.com/4XAXm0Rais