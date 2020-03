Avocatul Sorinei Pintea: "Ne așteptam la o decizie de revocare totală a măsurii arestului preventiv"

"Ne-am asteptat la această decizie de eliberare, ba chiar ne-am așteptat la o altă decizie de revocare totală a măsurii arestului preventiv. Măsura a fost dispusă să fie executată în Baia Mare, însă nu o impiedică cu nimic pe doamna Pintea să fie internată într-un spital din rețeaua națională a municipiului București, așa cum și azi s-a întâmplat ca ambulanța să fie chemată în arestul central. Doamna Pintea a refuzat să meargă deoarece avea obligatia de a fi prezentă în fața judecătorilor, iar după ședința de judecată a fost transportată în arest, apoi la spital și după investigații, a fost readusă în arest pentru a-i fi făcute formalitățile de eliberare și ulterior internată într-un spital din București.", a declarat avocatul Sorinei Pintea la B1 TV.

Viorel Mocanu a mai spus că i s-a părut deplasată oferta făcută de ministrul de Interne, Marcel Vela, joi seara, ca Sorina Pintea să fie transportată la un spital din Mioveni, aflat la două ore distanță de București, în condițiile în care trebuia să fie prezentă în dimineața următoare în fața instanței.

"Eu nu am o dispută cu ministrul Vela, dumnealui se pare că are o dispută cu mine! Mă simt onorat că mă bagă în seamă, mai ales că are și un purtător de cuvânt în persoana domnului Despescu. Faptul ca domnia sa a venit cu o ofertă, la un alt post de televiziune, față de Sorina Pintea de a transfera din arestul central la un spital din Mioveni la o oră întârziată, mi se pare mai mult decât deplasat.

Am avut o reacția publică faptul că această "ofertă" a domnului ministru era total deplasată și o calific ca o glumă macabră. Susțin aceste lucruri prin faptul că în București există mai multe spitale, mult mai dotate și cu un personal calificat. Nu am înțeles de ce această atitudine pe care o calific ca pe o șicană dat fiind faptul că deplasarea din București până la Mioveni, chiar și cu autospecială, durează 2 ore. Condamn acest gest ca fiind un act de continuare de umilire.", a mai spus Mocanu la BI TV.